Alicia Aluani participó de la Jornada “Entre Ríos Medita”

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo en la capital provincial del acto de apertura de la jornada “Entre Ríos Medita”, la primera celebración en Argentina del Día Mundial de la Meditación El evento contó con la participación del Embajador de la India en Argentina, Su excelencia Mr. Ajaneesh Kumar.

La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó el acto de apertura de “Entre Ríos Medita”, un evento organizado por el Gobierno Provincial en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones y la Fundación IAPSER, en el marco de la primera celebración de la Argentina del Día Mundial de la Meditación. El mismo se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná.

El acto contó con la presencia especial del Embajador de la India en Argentina, Su excelencia Mr. Ajaneesh Kumar. Además, participaron el secretario de Modernización e Innovación, Emanuel Gainza; el director de Salud Mental, Esteban Dávil; el representante de la provincia ante el CFI, Marcelo Wechsler, la Directora de Industrial Culturales y Creativas, Rocío Rezzett; la productora general del evento, Vera Willenberg; autoridades de la Fundación IAPSER, voluntarios y participantes del evento.

Al tomar la palabra, Aluani le dio la bienvenida en nombre todo el Gobierno de Entre Ríos al embajador, a las autoridades y todos los presentes, y expresó que “es un honor para nuestra provincia ser anfitriona de este evento en el Día Mundial de la Meditación, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. En este sentido, hizo hincapié que “este es el primer evento que se realiza en la Argentina” en el marco de esta jornada mundial y que esto “habla de una señal clara del camino al cual nosotros vamos como Estado y como sociedad”.

“Tenemos la gran responsabilidad de darle bienestar a todos los entrerrianos, y para eso necesitamos una agenda que ponga a nivel central la persona. Estamos atravesados en estos tiempos por múltiples desafíos como la depresión, las adicciones, el estrés, y poner el foco y poner políticas públicas en la salud mental, emocional y vincular es una gran responsabilidad para nosotros como gobierno entrerriano”, señaló.

Sobre el evento, la vicegobernadora celebró que la iniciativa “brinde herramientas a la comunidad en forma abierta, gratuita, inclusiva, que contribuyen al bienestar de las personas, como también a los familiares, a la sociedad, a las comunidades”. Por ello, agradeció a todas las organizaciones que se comprometieron con este evento, especialmente al CFI y a la fundación IAPSER: “Esto es un claro ejemplo que cuando nos unimos entre Estado, organizaciones civiles e instituciones, hacemos grandes cosas y multiplicamos los resultados. Esto es el inicio de un camino que se va a apoyar a lo largo con distintas políticas públicas para seguir sosteniéndolo en el tiempo”.

Visita de honor

Durante el acto de apertura, Aluani hizo entrega de un presente al Embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar. El mandatario agradeció a la vicegobernadora y a todos los presentes por la bienvenida: “Es la primera vez que visito la provincia, para una ocasión tan linda como es celebrar el Día Internacional de Meditación”. Al respecto del evento, Kumar felicitó a todos los organizadores y participantes y expresó: “La meditación es sumamente importante, tanto para el nivel individual como para el mundo”.

Sobre el evento

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la meditación y sus beneficios, la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU) proclamó el 21 de diciembre como el Día Mundial de la Meditación, recordando el derecho de toda persona al disfrute de una salud física, mental y emocional armónica.

El evento, que se desarrolla por primera vez en la Argentina, con sede en Entre Ríos, contó con salas de conferencias y paneles, un domo con experiencias inmersivas y un sector destinado a las propuestas artísticas, con música en vivo y talleres con prácticas en movimiento. Las conferencias ofrecieron temáticas de interés comunitario sobre el aporte de la meditación en casos de adicciones, autismo, depresión y discapacidad.