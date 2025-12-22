Dic 22

Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a discapacitados

En inédito trabajo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales, se realizó un taller con el objetivo de avanzar en la agilización de las gestiones de habilitación y categorización de las entidades que brindan atención y rehabilitación a personas con discapacidad.

 

 

La actividad fue impulsada por la Junta de Evaluadores de Servicios del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), en coordinación con el área de Gobiernos Locales y las áreas de habilitación comercial de los municipios de Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Urdinarrain.

 

Durante el encuentro se trabajó en la unificación de criterios entre los procedimientos que se realizan en el ámbito municipal y provincial, con el fin de simplificar y agilizar el recorrido administrativo que deben realizar las instituciones prestadoras, desde la habilitación local hasta la categorización provincial.

 

Al respecto, el director del Iprodi, Diego Vélez, destacó: «Este es un paso muy importante porque, por primera vez, estamos sentados en una misma mesa la provincia y los municipios para ordenar y simplificar los trámites que deben realizar las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La coordinación entre los distintos niveles del Estado es clave para garantizar derechos y acompañar a quienes brindan estos servicios fundamentales».

 

Desde el gobierno provincial se remarcó que este tipo de instancias de trabajo conjunto fortalecen la gestión pública, promueven la simplificación administrativa y consolidan políticas inclusivas que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad en toda la provincia.

