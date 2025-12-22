La provincia acompañó la inauguración de un nuevo playón deportivo y reafirmó su apoyo a los clubes

La gestión provincial participó de la presentación en sociedad del nuevo espacio polideportivo del Club Universitario Paraná y destacó el rol de las instituciones deportivas como espacios de integración y desarrollo comunitario.

Autoridades de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompañaron la puesta en funcionamiento del nuevo playón polideportivo del Club Universitario Paraná, una infraestructura que potencia el crecimiento de la entidad y amplía las oportunidades de formación deportiva para niñas, niños y jóvenes.

La actividad contó con la presencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y el director de Deporte Federado, Martín Amden.

En ese marco, Uranga, señaló: «Ver esto es maravilloso. Universitario viene demostrando un trabajo extraordinario en los últimos años, con cada vez más gente participando, más actividades y una dedicación admirable al crecimiento del club y al servicio de su comunidad. Este tipo de obras reflejan el compromiso, la planificación y el esfuerzo compartido, y desde la Provincia vamos a seguir acompañando a instituciones que trabajan con esta responsabilidad y esta pasión».

El titular de la cartera de Deportes también valoró la reciente aprobación de la Ley de Mecenazgo Deportivo como una herramienta clave para seguir acompañando a instituciones con proyectos y planificación. «La aprobación llega en un momento ideal para clubes que tienen entusiasmo, visión y capacidad de gestión. Les va a permitir desarrollar más infraestructura y seguir soñando en grande».

Las autoridades provinciales remarcaron que el acompañamiento a los clubes forma parte de una política activa orientada a fortalecer instituciones que cumplen un rol social estratégico, promoviendo inclusión, contención y desarrollo humano a través del deporte.

Por su parte, el presidente del club, Leonardo Acosta, destacó el significado de la obra para la comunidad: «Cuando asumimos imaginábamos esto y verlo hoy concretado es una felicidad enorme. Este apoyo nos da el empujón que necesitábamos para seguir creciendo», sostuvo. Además, señaló que el club continúa avanzando con mejoras en infraestructura, riego, iluminación y futuros desarrollos deportivos.

El nuevo playón estará destinado inicialmente a la práctica de básquetbol y vóleibol. La jornada concluyó con la participación de las categorías infantiles, que estrenaron la infraestructura, simbolizando el objetivo central de las políticas deportivas provinciales: acompañar proyectos que generan oportunidades y futuro para la comunidad entrerriana.