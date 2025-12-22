🙌🏻 NUEVOS TÉCNICOS EN PROGRAMACIÓN‼️

✨️ La semana pasada, rindieron su proyecto final🙌🏻 de la Tecnicatura de Programación de la Universidad Tecnológica Nacional:

🔸️Francisco Gimenez

🔸️Juan Ignacio Olivera Spahn

🔸️Bautista Olivera Spahn

🔸️Jonathan Benedetich

🔸️Bruno Collaud

🔸️Maximiliano Tomasini

🔸️Guillermo Faes

🔸️Fabricio Martinez

🔸️Joaquín Collaud

🫶 Felicitaciones a a cada uno de ellos por el gran logro! Y les deseamos todos los éxitos en esta nueva etapa‼️

✔️ Esta carrera comenzó a dictarse en el año 2022 en el @institutomarianom gracias al convenio que lleva adelante la Universidad Tecnológica Nacional, regional Paraná junto al municipio‼️

