🙌🏻 NUEVOS TÉCNICOS EN PROGRAMACIÓN‼️
✨️ La semana pasada, rindieron su proyecto final🙌🏻 de la Tecnicatura de Programación de la Universidad Tecnológica Nacional:
🔸️Francisco Gimenez
🔸️Juan Ignacio Olivera Spahn
🔸️Bautista Olivera Spahn
🔸️Jonathan Benedetich
🔸️Bruno Collaud
🔸️Maximiliano Tomasini
🔸️Guillermo Faes
🔸️Fabricio Martinez
🔸️Joaquín Collaud
🫶 Felicitaciones a a cada uno de ellos por el gran logro! Y les deseamos todos los éxitos en esta nueva etapa‼️
✔️ Esta carrera comenzó a dictarse en el año 2022 en el @institutomarianom gracias al convenio que lleva adelante la Universidad Tecnológica Nacional, regional Paraná junto al municipio‼️
