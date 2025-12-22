Cada 22 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Empleado de Farmacia, una fecha destinada a reconocer el trabajo de miles de personas que se desempeñan en farmacias y droguerías de todo el país, cumpliendo un rol clave dentro del sistema de salud.

📝 La efeméride está vinculada a la creación del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) en 1945, hecho que marcó un punto de inflexión en la organización y defensa de los derechos laborales del sector. Con el paso del tiempo, la jornada se consolidó como un espacio de reconocimiento y visibilización de la actividad.

💊 Los empleados de farmacia cumplen una función esencial en la dispensación de medicamentos, el asesoramiento a pacientes y la orientación en tratamientos, muchas veces siendo el primer contacto de la comunidad con el sistema sanitario. Su tarea cotidiana combina responsabilidad técnica, atención personalizada y un fuerte compromiso social.

Saludamos a todos los empleados y empleadas de la Farmacia del Hospital de la Baxada en su día. 👏