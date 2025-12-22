Viale: Última entrega de Microcréditos del año

💼 Última entrega de Microcréditos del año

Se llevó a cabo la última entrega de microcréditos del año, destinada en esta oportunidad a la adquisición de útiles y herramientas para el desarrollo de un emprendimiento de mantenimiento de parques y jardines.

En esta instancia se otorgó un nuevo crédito bajo la nueva modalidad de créditos individuales con garante como respaldo, ampliando las alternativas de acceso y acompañamiento para quienes apuestan al trabajo y la producción local.

Este programa está pensado para apoyar a los pequeños emprendimientos productivos y de servicios —no de reventa— que ya se encuentran en marcha y forman parte de la economía social. Los microcréditos se otorgan sin interés y de manera escalonada, permitiendo fortalecer progresivamente cada proyecto a través de la compra de insumos o herramientas necesarias para su crecimiento.

No cuenta con período de gracia, por lo que está dirigido a emprendimientos con actividad en funcionamiento y capacidad de devolución.

👉 Existen dos modalidades de garantía:

• Grupal y solidaria, mediante la conformación de grupos de emprendedores que se respaldan mutuamente.

• Individual, presentando un garante con recibo de sueldo y antigüedad laboral.

📍 Quienes estén interesados en acceder a un microcrédito pueden acercarse a la oficina ubicada en el Paseo Ferroviario, donde se coordina una reunión y se completa la documentación con el acompañamiento del personal del área.

Desde el Municipio continuamos impulsando políticas públicas que fortalecen la economía social, el empleo y el desarrollo de los emprendimientos locales.