Incendiaron la Escuela Nº 37 de Piedras Blancas

Personal de la Comisaría de Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, fue alertado sobre un incendio, que sería intencional, en la Escuela Nº 37 “Domingo F. Sarmiento”, en horas de la tarde de este sábado 20 de diciembre.

En el lugar trabajaron equipos de la Policía Científica, de Bomberos Voluntarios de Hernandarias y de la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, confirmando que el baño independiente y las entradas principales fueron blanco de la intrusión, indicó El Observador y reprodujo Análisis Digital.

Mientras las pericias avanzan, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, avanzan en la búsqueda de los responsables del lamentable hecho.