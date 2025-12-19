Frigerio entregó el decreto que habilita la personería jurídica a instituciones religiosas

El gobernador Rogelio Frigerio entregó este jueves a representantes de distintos credos el Decreto Nº 2559/25, que permite a las instituciones religiosas tramitar su personería jurídica como tales, en el marco de un encuentro realizado en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.

De la actividad participaron el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi; el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), pastor Christian Hooft; y el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Entre Ríos (APER), pastor Carlos Schultz.

Jacobi destacó que se trata de «una reivindicación histórica», al señalar que el decreto «ya está sancionado y presentado formalmente a instituciones nacionales y provinciales de distintas iglesias, permitiendo que las entidades religiosas se inscriban en personería jurídica como tales». Recordó que si bien esta posibilidad fue incorporada al Código Civil y Comercial en 2015, «nunca se había habilitado a nivel provincial el registro correspondiente». En ese sentido, explicó que ahora se creó un registro especial, fruto de un trabajo articulado entre Nación y provincia, que convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que ya reconoce el estatus jurídico acorde a la realidad de las iglesias.

Asimismo, remarcó que «todas las confesiones y entidades religiosas que cuenten con reconocimiento en el Registro Nacional de Cultos podrán acceder a la personería jurídica en la provincia, sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones». De este modo, subrayó, «se deja de forzar estructuras jurídicas y se establece la figura que realmente responde a la vida cotidiana y a las necesidades de las instituciones religiosas».

Por su parte, el pastor Christian Hooft valoró que la medida no sólo reconoce derechos, sino que también aporta transparencia. «Las iglesias demandaban poder ejercer su trabajo comunitario, social y religioso con una herramienta legal que permita desarrollarlo en plenitud», expresó, y destacó que el decreto «beneficia a toda la provincia y reconoce el trabajo que realizan las iglesias, grandes o pequeñas, tanto en las ciudades como en las colonias y en los lugares más alejados».

En tanto, el pastor Carlos Schultz resaltó el rol social y espiritual de las iglesias y su compromiso con la comunidad. «Tenemos la tarea de acompañar, de ayudar a la sociedad y también de orar por las autoridades. Este paso nos permite llegar a más personas, en distintos rincones de la provincia, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, trabajando siempre por el bien común», afirmó.

De la reunión también participaron el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el director General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti; el Secretario del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, Adrián Maldonado, junto a referentes de distintas comunidades religiosas.

El Decreto Nº 2559/25 reconoce plenamente a las instituciones religiosas como personas jurídicas privadas, respetando su identidad espiritual y organizacional. Además, corrige una distorsión normativa histórica, garantiza la libertad de organización, permite la transformación voluntaria de entidades ya constituidas sin pérdida de derechos y fortalece el trabajo conjunto entre Nación y provincia, promoviendo el respeto a la diversidad y la libertad religiosa.