La provincia incorporó equipamiento y vehículos para reforzar la seguridad

El gobernador, Rogelio Frigerio encabezó este jueves la entrega de equipamiento y vehículos destinados a reforzar el trabajo de la Policía, en el marco de una política orientada a fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial. La inversión superó los 1.188 millones de pesos.

De la actividad participaron el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. «Se trata de un momento importante, estamos presentando y entregando 17 camionetas para las fuerzas especiales de cada departamento de la provincia, 40 bicicletas, 12 motos, 39 cascos antibalas y escudos balísticos de última generación», remarcó el mandatario tras observar las unidades dispuestas en la Plaza Mansilla de Paraná.

En ese marco, resaltó que la entrega se da en línea «con lo que venimos haciendo desde el primer momento de la gestión: intentando hacer lo posible para cuidar a los que nos cuidan, dotar a nuestras fuerzas policiales, que son las mejores del país, con elementos de última generación para poder lograr el objetivo de darle paz y tranquilidad a los vecinos».

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, precisó que las camionetas están ploteadas de manera particular porque están destinadas para los grupos especiales de la Policía. «En cada departamental hay grupos especiales que cumplen el rol de guardia de infantería y tienen equipamiento motriz para movilizarse», explicó y resaltó que se trata de «una actividad importante ya que necesitamos de estos grupos para intervenciones especiales».

En ese sentido, se refirió también a los botiquines donados por el laboratorio Eriochem para la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario. «En este caso, cada camioneta cuenta con un botiquín, lo cual es fundamental como parte del cuidado del personal, ya que en las intervenciones muchas veces puede resultar de utilidad. En este sentido, se está capacitando a los efectivos para el uso de estos elementos primarios de emergencia hasta la llegada de una ambulancia».

Desde el gobierno provincial se destacó que esta inversión forma parte de una estrategia integral para dotar a la fuerza policial de mejores recursos, optimizar su capacidad operativa y acompañar el trabajo diario de los efectivos, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los entrerrianos.

En esta oportunidad, se incorporaron 12 motos, 17 camionetas, 40 bicicletas, 39 cascos y 26 escudos balísticos, además de la adecuación de las unidades mediante la colocación de barrales, ploteado y estribos. La inversión total de la provincia destinada a este refuerzo logístico ascendió a 1.188.080.000 pesos.