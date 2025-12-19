Hein entregó a veteranos de Malvinas la bandera entrerriana que será desplegada en el Aconcagua

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, entregó una bandera de Entre Ríos al titular del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Oscar Eguía, y a Omar Godoy, quien en representación del centro de Veteranos de la provincia realizará la travesía denominada «Aconcagua – Cumbre por la Paz» en enero de 2026. La enseña entrerriana será desplegada junto a la bandera argentina en la cima del pico más alto de América, como gesto de diálogo y reconciliación, ya que de la travesía participarán también veteranos británicos .

El Centro de Veteranos de Malvinas de Entre Ríos, representado por Omar Godoy, junto a excombatientes británicos, participarán en el proyecto “Aconcagua – Cumbre por la Paz», que se realizará del 5 al 20 de enero de 2026. Se trata de una expedición de altura que implica ascender hasta la cima del pico más alto de América para izar la bandera argentina y desplegar la entrerriana, con el objetivo de llevar un mensaje de unidad, memoria y reconocimiento. Junto al presidente del Centro de Veteranos de Paraná, Oscar Eguía, fueron recibidos por el titular de la Cámara baja, Gustavo Hein, quien les hizo entrega del símbolo entrerriano. Participaron también del encuentro, el diputado Jorge Maier y el veterano de Malvinas Ricardo Álvarez.

“Es un desafío físico y emocional, ya que es una expedición muy simbólica para nosotros que estaremos compartiendo la travesía junto a veteranos escoceses, con la idea de hacer flamear nuestras banderas por la paz pero también por la salud de quienes estuvimos en Malvinas”, explicó Godoy luego del encuentro con el presidente de la Cámara.

Sobre su preparación para enfrentar la travesía, contó que “desde que me convocaron me estoy preparando, por todo lo que implica ascender la montaña que supera los 7000 metros de altura. Yo ya la conocía porque estuve trabajando en Mendoza, hace 28 años como paracaidista de rescate, por lo que anduve mucho en la cordillera, pero obviamente estamos hablando de un ascenso que pone en juego un montón de situaciones y de imprevistos que puedan suceder. Así que todos estos meses estuve haciendo tareas de aclimatación ya que deberemos enfrentarnos a inclemencias típicas de la cordillera, como son la nieve, la niebla o la lluvia”, relató.

A su turno, Eguía se refirió al significado de poder ser portadores de la insignia entrerriana en esta expedición. “Nosotros solicitamos una bandera porque consideramos que nuestra provincia debe estar presente, porque nos hemos sentido muy acompañados sobretodo por el presidente de la Cámara. Además, es importante resaltar que esta travesía es por la paz del mundo, no es únicamente por lo que significa Malvinas, sino también por Ucrania, por Palestina, por Gaza, por todos los que necesitan que los conflictos cesen. Queremos solidarizarnos, mantener viva la memoria y también hacer visible nuestras necesidades en cuanto a atención de la salud y las secuelas que persisten después de haber ido a combate”, finalizó.