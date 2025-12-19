Orquesta Sinfónica: En diálogo con el gobierno, UPCN busca la plena aplicación del Reglamento

En una asamblea de UPCN, los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos individualizaron las distintas ocasiones en que no se cumplió el Reglamento durante los conciertos de este año.

El objetivo es poder abordar estas faltas en un próximo encuentro que mantendrán con las autoridades del Ministerio de Gobierno y Trabajo, a fin de darles solución de cara a las actividades del 2026.

Tras plantear ante el gobierno provincial las demandas de los integrantes de la Sinfónica relacionados con la falta de cumplimiento del Reglamento de funcionamiento del cuerpo orquestal, UPCN inició un diálogo con autoridades del Ministerio de Gobierno y Trabajo, quienes se comprometieron a resolver la problemática y trabajar en conjunto con el Sindicato para garantizar condiciones adecuadas para las próximas presentaciones.

“El diálogo con el Ministerio continúa abierto y próximamente mantendremos un nuevo encuentro”, anticipó al respecto la Secretaria de Organización de UPCN, Noelia Bertín.

Informó además que, de cara a esa reunión, los trabajadores se reunieron este miércoles en asamblea, donde definieron un temario para presentar ante las autoridades. “Se individualizaron los incumplimientos del Reglamento que se han producido durante el presente año, con el objetivo de poder abordarlos en el encuentro con el Ministerio, buscando soluciones y fortaleciendo los puntos que necesitan ser reforzados”, detalló la dirigente gremial.

Uno de los reclamos de los músicos se relaciona con el artículo 4° Inc. c. punto 2 del Reglamento, que establece las condiciones de climatización que deben cumplir los ámbitos de ensayo y actuaciones. “Cuando las temperaturas difieren del rango establecido, afectan a los instrumentos durante su ejecución”, explicó Bertín.

Otros puntos se vinculan con el traslado de los músicos y de los instrumentos a los conciertos en las distintas localidades de la provincia, el estado de los sanitarios, los problemas de acústica, espacios seguros para guardar las pertenencias, entre otros. La Secretaria de Organización remarcó que todos estos planteos “son estrictamente profesionales y están relacionados con la tarea propia del músico, para poder desarrollar su trabajo dignamente”.