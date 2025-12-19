🤍 Turismo Social en María Grande 🌿

El miércoles 16 recibimos a un grupo de 37 adultos mayores del taller de estimulación cognitiva del barrio Mitre, de la ciudad de Paraná, a cargo de Sandra Guevara.

La jornada inició con una charla y desayuno de bienvenida en el salón de la terminal, continuando luego con un recorrido por distintos espacios representativos de nuestra ciudad, para finalizar disfrutando de las Termas de María Grande.

La visita estuvo acompañada por Silvia Podversich, del área de Turismo.

✨ Agradecemos su visita y celebramos estos encuentros que fortalecen el turismo social y el intercambio comunitario.