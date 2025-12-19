Villa Urquiza: Despedida y cierre anual de la Escuela Deportiva Municipal

Se realizó el cierre anual y despedida de año de la Escuela Deportiva Municipal en la cancha del Club El Progreso, en una jornada de encuentro junto a los niños, sus familias y el equipo de trabajo del Municipio.

La actividad contó con la presencia de Leo Morales, futbolista profesional, actualmente integrante del Club Belgrano de Córdoba, equipo que compite en la Primera Nacional, y orgullo de nuestro pueblo, quien compartió la jornada con los chicos y sus familias.

La jornada finalizó con un momento de encuentro entre todos los presentes, compartiendo hamburguesas y celebrando el cierre de un año de trabajo, aprendizaje y compañerismo.

Desde el Municipio de Villa Urquiza reafirmamos el compromiso de continuar el próximo año con esta propuesta deportiva, acompañando el crecimiento y la formación de nuestros chicos