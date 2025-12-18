CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS

Ayer por la mañana, el intendente @hernankisseroficial y el secretario de gobierno @manuellandra hicieron entrega de las llaves de su casa a Hernán Yacob, como parte del Programa Municipal Círculo Cerrado de Viviendas.

La construcción de la misma, estuvo a cargo de Daniel Seballos.

Además, se informa que las demás casas se encuentran en proceso de construcción y en los próximos días se hará entrega de otras viviendas, reafirmando el compromiso con este programa, que permite que los hasenkampenses puedan tener su casa propia.

