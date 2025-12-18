Segunda sesión de prórroga en Diputados

Tuvo lugar este miércoles la segunda sesión de prórroga del 146º Periodo Legislativo en la que se aprobó un largo listado de dictámenes. Entre los proyectos de mayor relevancia, se votó con preferencia el Régimen General de Concesiones de Obras y Servicios, de autoría del Poder Ejecutivo. Una de las comisiones encargadas de analizar el proyecto fue Obras Públicas y Planeamiento, a cargo de Noelia Taborda. Como miembro informante ante el pleno, la diputada expresó que “se trata de una ley fundamental para el desarrollo de la provincia, una herramienta estratégica que actualiza a dar previsibilidad a la forma en que el Estado puede asociarse con el sector privado para la realización de obras y la prestación de servicios”.

Taborda desagregó que “el objetivo principal es fortalecer la capacidad del Estado para responder a demandas de infraestructura, mantenimiento, reparación de obras y servicios, sin perder nunca su rol indelegable de regulación y control”. Resaltó, además, la necesidad de generar condiciones para la inversión privada. “En un contexto económico complejo”, dijo, “esta ley permitirá ampliar posibilidades de inversión, promover el desarrollo productivo, generar empleo y mejorar la calidad de los servicios sin comprometer los intereses del Estado y la calidad de vida de los entrerrianos”.

Como presidente de la comisión de Legislación General, el diputado Marcelo López agregó datos acerca de las modificaciones a la redacción original. «Este dictamen es producto del trabajo de todos los legisladores y la oposición ha sido contributiva”, dijo, y detalló que “incorporamos el requisito de autorización legislativa para concesiones de más de 25 años, así como un mecanismo que impide que la decisión de una sola persona pueda otorgar prórrogas de concesiones sin que exista una compulsa de ofertas y un cotejo de precios”, puntualizó. Y añadió que “se establecieron servicios públicos de carácter indelegable por parte el Estado, como servicios de salud y sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, administración de justicia y servicio penitenciario”.

Al momento de informar el acompañamiento de la primera minoría, el diputado Juan José Bahillo manifestó que “más allá de las restricciones que impone el gobierno nacional, nos parece razonable darle un marco al Ejecutivo para que pueda dar respuestas a las necesidades de infraestructura y obras en la provincia”. El debate contó con el reparo del diputado Carlos Damasco, quien alegó “no acompañar la imposición de nuevos peajes en rutas entrerrianas”.

Agencia de Desarrollo de Entre Ríos

El pleno de la Cámara otorgó media sanción a la creación de un organismo descentralizado y autárquico denominado ‘Agencia de Desarrollo de Entre Ríos’. El instituto ideado por el Poder Ejecutivo se propone incentivar la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado.

Quien argumentó a favor de la norma fue el diputado Marcelo López, quien aseguró que la norma “está enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son quienes tienen mayores dificultades para acceder a mercados internacionales”. Entre sus funciones primarias se cuentan el diseño e implementación de estrategias para incrementar las exportaciones e inversiones productivas, el desarrollo de programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios, así como el diseño de programas específicos de fomento y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento.

Malvinas

Además, recibió media sanción por parte del cuerpo una propuesta de capacitación permanente en la cuestión ‘Malvinas’. De autoría de los diputados Jorge Maier y Roque Fleitas, la iniciativa adhiere a la Ley Nacional N° 27.671 por la que se establece la formación obligatoria para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, dada relevancia histórica y geopolítica que ostenta el tema.