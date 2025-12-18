Se rubricó el inicio de 39 nuevas viviendas en Seguí

En el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato para iniciar la construcción de 39 nuevas viviendas con recursos propios en Seguí, departamento Paraná.

La firma Eco Ingeniería SRL llevará adelante los trabajos, que demandarán una inversión superior a 2.772 millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 16 meses corridos.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals señaló que «la política habitacional que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio nos exige que continuemos trabajando, hasta el último día de la gestión, en la instrumentación de diferentes planes de viviendas para ayudar a más familias a cumplir el sueño de tener la casa propia

El funcionario indicó que «la ejecución de este tipo de obras impacta directamente en el bienestar de nuestros habitantes, y se logra recuperar la dignidad del techo propio de un número importante de familias. Además, permite desarrollar la economía local y generar mano de obra genuina», agregó.