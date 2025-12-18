El ministro Blanzaco inauguró la nueva terapia y entregó una ambulancia en Villaguay

En un acto presidido por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, este miércoles quedó inaugurado el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Santa Rosa de Villaguay. Allí, además, se entregó una ambulancia de alta complejidad para fortalecer la red de traslado interhospitalario.

En la oportunidad, el titular de la cartera sanitaria entrerriana destacó que con la conformación del Servicio de Terapia Intensiva en el Hospital Santa Rosa se pudo dar respuesta a una necesidad real de la comunidad de Villaguay, que también será beneficiosa para toda la región dada su ubicación estratégica en el centro de la provincia.

«Llevamos adelante esta obra con muy pocos recursos, administrando bien lo que sí tenemos y con la ventaja de disponer de una estructura edilicia fuerte, que tuvimos que readecuar y equipar con respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, todo el equipamiento específico de terapia; pero, por encima de todo, lo más importante fue que en la localidad teníamos recurso humano capacitado», precisó el funcionario.

Párrafo aparte, destacó el apoyo de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que adquirió y donó 20 ambulancias para fortalecer el sistema sanitario entrerriano. En este marco, explicó que la unidad entregada en Villaguay es una de las unidades de alta complejidad que fueron destinadas a la red de traslado interhospitalario (las demás están ubicadas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay), que hará base en el Hospital Santa Rosa con los choferes y el equipo médico especializado en traslado crítico de la institución.

Por su parte, el director del establecimiento, Federico Reichel expresó: «La inauguración de la terapia intensiva, que era un sueño para toda la gente de Villaguay, es un hecho que fortalece el sistema sanitario y da muestra de lo que es el compromiso del Ministerio de Salud y del gobierno provincial para con los ciudadanos. Además, hoy también recibimos una ambulancia de última tecnología, tanto para traslado de pacientes neonatales, adultos y pediátricos, así que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos».

Finalmente, cabe señalar que acompañaron la actividad el senador provincial Juan Pablo Cosso, la diputada provincial Susana Pérez, la directora Departamental de Escuelas de Villaguay, Mónica David, el vocal del IAPV, Luis Uriona, así como los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio.