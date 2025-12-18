Dic 18

Búsquedas laborales abiertas en COOPAR

 

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) informa que mantiene abiertas distintas búsquedas laborales, en el marco de su crecimiento y fortalecimiento de las áreas operativas y comerciales en la región.

 

Las convocatorias vigentes son las siguientes:

Aplicador de Fitosanitarios – Sucursal Nogoyá

COOPAR incorpora Aplicador de Fitosanitarios para desempeñarse en su Sucursal Nogoyá.

 

La búsqueda está orientada a personas con perfil operativo, compromiso con las buenas prácticas agrícolas y predisposición para el trabajo en equipo, en un entorno cooperativo.

Asesor/a Técnico Comercial – Zonas Nogoyá y Victoria

 

Asimismo, COOPAR abre convocatoria para incorporar un/a Asesor/a Técnico Comercial, orientado/a al trabajo con productores agropecuarios.

 

El puesto contempla tareas de asesoramiento técnico, gestión comercial y ventas de insumos agropecuarios, fortaleciendo el vínculo con los asociados y clientes de la cooperativa en ambas zonas.

 

Las personas interesadas en formar parte de COOPAR pueden cargar su currículum vitae a través del sitio web:

personal.coopar.com.ar/jobs

 

COOPAR continúa apostando al desarrollo productivo, al trabajo cooperativo y a la generación de oportunidades laborales en la región.

