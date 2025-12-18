Hernandarias: Trabajo conjunto para fortalecer el sistema de agua potable

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, visitó la ciudad de Hernandarias, donde desarrolló una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales de los gobiernos locales.

Durante la jornada Troncoso se reunió con el intendente en la Municipalidad de Hernandarias, Juan Maldonado, donde dialogaron sobre las principales necesidades y las obras en marcha. Posteriormente, el ministro visitó la Cooperativa de Provisión de Agua Potable junto a su presidente, Pedro Suárez, con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema y las mejoras previstas.

El ministro expresó «estamos muy contentos de ver cómo los recursos van a donde tiene que ir, de ver cómo los aportes económicos que pudo hacer el gobierno provincial están ahí, en estos caños de PVC. Queremos felicitar al intendente y a la cooperativa por todo el trabajo que están haciendo para mejorar la calidad de vida y la salud de todos los vecinos y vecinas de Hernandarias.»

El intendente de la ciudad, Juan Maldonado, afirmó que «el acompañamiento del Gobierno Provincial es fundamental, no sólo en cuanto al aporte económico, sino por su colaboración con la planificación estratégica, en el armado conjunto de hacia dónde va nuestro crecimiento como ciudad, en concordancia con el de la provincia.»

Los aportes a donde tienen que ir

La Cooperativa de Agua recibió un aporte de 39 millones de pesos, a través del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno y Trabajo, que se destinó a la compra de 2.500 metros de caños de PVC, insumos necesarios para reemplazar cañerías de asbesto, un material actualmente en desuso y considerado riesgoso para la salud. El plan integral de recambio contempla un total de 5.000 metros, por lo que este aporte cubre la mitad de la obra prevista.

Por su parte, la Municipalidad de Hernandarias recibió un Aporte No Reintegrable (ANR) de 34.737.351 pesos, que será destinado a la obra de automatismo y puesta en marcha de la toma y planta potabilizadora de agua, con una capacidad de producción de 60 metros cúbicos por hora. Esta inversión permitirá optimizar el funcionamiento de la planta y mejorar la calidad del servicio.

Las inversiones apuntan a modernizar el sistema de provisión de agua potable en Hernandarias. Por un lado, mejorar la infraestructura y el funcionamiento de la planta potabilizadora, y por el otro, renovar la red de distribución, garantizando agua segura y de calidad para la comunidad.

De esta manera, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con una administración responsable de los recursos públicos en todo el territorio, asegurando que cada peso invertido se traduzca en mejoras concretas para los entrerrianos y entrerrianas.