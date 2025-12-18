Gestión municipal en Aranguren: Obras, ambiente, alivio impositivo y acompañamiento a vecinos y trabajadores

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, junto al Secretario de Gobierno, Bioingeniero Ramiro Muñoz, brindaron una entrevista radial en la que repasaron las principales acciones de gestión que se vienen desarrollando en la localidad, además de anunciar importantes medidas para el cierre del año y el inicio de 2026.

Durante el diálogo, el Presidente Municipal destacó el avance de la obra en calle 12 de Octubre, donde se encuentra próxima a finalizarse la construcción de la rampla que atraviesa toda la traza. Se trata de una obra realizada íntegramente con recursos municipales, que demandó una inversión significativa debido a las características del tránsito pesado de la zona y a la necesidad de ejecutar espesores y refuerzos especiales.

Asimismo, adelantó que durante el próximo año se continuará trabajando de manera integral en esa arteria, con obras complementarias como cordón cuneta y reposición de material.

En materia ambiental, el Secretario de Gobierno se refirió a la ampliación de la Planta de Reciclado, donde se está construyendo un nuevo galpón que permitirá mejorar el acopio de materiales reciclables. Esta obra genera un impacto positivo tanto ambiental como económico, ya que los materiales recuperados son comercializados y generan ingresos mensuales que rondan los 600.000 pesos, los cuales ingresan a la caja municipal con total transparencia y pueden ser consultados por los vecinos a través de los mecanismos correspondientes. En este sentido, se destacó el trabajo del responsable del área de Producción y Ambiente, Fabián Bruggeman, y del personal municipal que participa activamente en el programa de gestión de residuos, que ya lleva seis años de implementación en la localidad.

Otro de los anuncios destacados fue la quita del 6% de la carga impositiva municipal en la tarifa de energía eléctrica. El Presidente Municipal explicó que esta decisión implicará un esfuerzo económico para el municipio, pero que fue tomada tras un análisis responsable de las cuentas públicas, con el objetivo de acompañar a los vecinos, comercios y empresas locales. Esta medida beneficia tanto a pequeños como a grandes consumidores y se enmarca en una gestión ordenada, con equilibrio fiscal y uso eficiente de los recursos.

En el plano de la prevención sanitaria, se informó sobre el refuerzo de las acciones contra el dengue, haciendo hincapié en la importancia del descacharrado y el mantenimiento del césped corto en frentes y patios. En este marco, se implementó un incentivo para los vecinos que mantengan prolijo el frente de sus viviendas, realizándose recientemente el primer sorteo, del cual participaron más de 200 domicilios. El beneficio consistió en una orden de compra por 120.000 pesos, resultando ganadora una familia de la localidad. Estas acciones apuntan a prevenir enfermedades y, al mismo tiempo, a embellecer el pueblo.

También se destacaron los trabajos de puesta en valor del espacio público, como el pintado de bancos, el cuidado de los maceteros y la ornamentación navideña, tareas coordinadas por las áreas de Cultura y Obras Públicas, con la participación activa del personal municipal.

En relación al personal municipal, el Presidente Municipal anunció un aumento salarial del 5% y el otorgamiento de un bono de fin de año: 60.000 pesos para el personal de planta permanente y 40.000 pesos para el personal transitorio. Asimismo, se informó la recategorización de 11 agentes municipales, como reconocimiento al desempeño, el compromiso y la responsabilidad demostrada en sus tareas.

Por otro lado, el Secretario de Gobierno anunció la realización de la Feria Navideña el próximo 23 de diciembre, en el marco de la Feria de Alimentos Esenciales. La actividad contará con productos gastronómicos navideños elaborados por emprendedoras locales, carnes, quesos, frutas y un marco artístico, con el acompañamiento del municipio a través de subsidios para garantizar precios accesibles.

También se hizo referencia a la reciente subasta pública de lotes en el barrio sur, donde se lograron vender dos nuevos terrenos, sumando un total de seis lotes adjudicados mediante esta modalidad. Estas operaciones impulsan el desarrollo urbano y generan movimiento económico en la localidad.

En cuanto a las actividades recreativas, se destacó la apertura de los natatorios municipales el pasado 7 de diciembre, con una importante concurrencia de vecinos. Se valoró el trabajo del área de Deportes y del personal municipal que permitió poner en condiciones las piletas para la temporada de verano.

Finalmente, el Secretario de Gobierno se refirió a la creación del Área de Trabajo, que asume funciones vinculadas a Recursos Humanos y a la organización laboral interna del municipio. Esta nueva área es el resultado de un proceso de planificación y formación que se extendió por más de ocho meses y ya comenzó a mostrar resultados positivos.

Receso Administrativo

Desde el Municipio se informó que el receso administrativo se extenderá desde el 5 hasta el 23 de enero. La actividad normal se retomará el lunes 26 de enero. Durante este período se mantendrán los servicios esenciales, como la recolección de residuos, el corte de pasto, el riego y el funcionamiento de la caja recaudadora.