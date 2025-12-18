La Provincia realizó una jornada navideña en merendero de Paraná

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, participaron de una jornada navideña en el merendero Mujeres Ladrilleras Organizadas, ubicado en el barrio Los Hornos de la ciudad de Paraná. La misma fue organizada por el Gobierno Provincial en articulación con clubes, instituciones y vecinos.

La actividad se desarrolló este miércoles en el barrio Los Hornos, en el merendero situado entre las calles Miguel David y Dr. Pedro Martínez de la ciudad de Paraná. La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Políticas Comunitarias y Territoriales del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en articulación con la Dirección de Vinculación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana de la provincia. Asimismo, contó con el acompañamiento de la Vicegobernación, clubes deportivos, entidades autárquicas, áreas del gobierno provincial, empresas, diputados y vecinos.

Además, participaron el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; el secretario de Gobiernos Locales y Comunas, Miguel Heft; la secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos, Ayelén Acosta; el director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet; y la directora de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosario Ledri.

Celebrar comunidad

Durante la jornada, la vicegobernadora Alicia Aluani expresó que la actividad apunta “no solo a realizar los festejos previos a la Navidad, sino a celebrar la comunidad”. En ese sentido, destacó “a las mujeres que acompañan con su trabajo y a los ladrilleros, que sostienen este merendero como signo de unión y participación”. Asimismo, felicitó “a quienes originaron este merendero, porque habla del amor hacia el prójimo”.

En relación con los niños que asisten al espacio, Aluani señaló que “son motivos de alegría, de ilusión y de esperanza”, y agregó que “qué mejor que pensar en ellos, en esa sonrisa que podemos sacarles simplemente con un juego o un regalo, aunque sea poco, pero que nos marca que estamos en el camino correcto”.

Finalmente, la vicegobernadora afirmó: “Estamos para acompañar y brindar las mejores oportunidades para que los niños y las familias de nuestra provincia sean felices”.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que “en este marco de celebración podemos ver el compromiso provincial y la importancia del trabajo articulado que realizan las áreas del gobierno, el merendero Mujeres Ladrilleras y cada institución del Estado que hace posible este encuentro hoy. A su vez, ratificó: “Las infancias son nuestra prioridad, y en este marco de celebración, es hermoso poder verlos disfrutar”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, celebró el encuentro, ya que “pone en valor el trabajo de las organizaciones, que son las que realizan un trabajo fundamental de contención social”. Además, resaltó el trabajo de los merenderos y “la responsabilidad de asegurar la comida de tantas familias, realmente es emocionante”.

Sobre el merendero

El comedor–merendero Mujeres Ladrilleras Organizadas está a cargo de Paola Silva, junto con la participación de Andrea, Martín, Claudio, Candela y Cristian. Funciona desde hace seis años y recibe alrededor de 320 niños de lunes a viernes, brindando almuerzo, merienda y cena.

Al respecto, Paola Silva explicó: “Arrancamos en la pospandemia, cuando todo se paró, que no se podía trabajar, y la gente quedó parada y no tenía para salir a hacer changas. Entonces salimos a pedir donaciones a los comercios, llegamos al municipio y recibimos algunos bolsones. Como no alcanzaban para tantas familias, decidimos cocinar y entregar viandas”.

En cuanto a la organización de la fiesta navideña, Silva expresó: “No me lo esperaba. Me llamaron las chicas que lo organizaron y me lo propusieron. Siempre lo hacíamos pequeño, con donaciones y con lo que recibíamos, pero hoy parece que fue un milagro más que se nos cumple para el barrio”. Además, destacó que “es la primera vez que se organiza algo así para los chicos del barrio”.

Sobre la actividad

La jornada se desarrolló durante la tarde e incluyó juegos recreativos, actividades de pintura y dibujo, y partidos de fútbol. Además, hubo una merienda compartida, música, baile y la visita de Papá Noel. El cierre musical estuvo a cargo de Uriel López.

Colaboraron en la jornada la Vicegobernación de Entre Ríos; la Secretaría de Articulación de Política Social de la provincia; la organización Patronato Solidario del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica; el Instituto Becario; IAPSER; ENERSA; SIDECREER; IPRODI; la Secretaría de Deportes de Entre Ríos; las empresas Baggio e Hillairet Eventos; y los diputados provinciales Carolina Streitemberger y Jorge Meier.