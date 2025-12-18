Juan Rossi: “Con estos tres proyectos aprobados en Diputados consolidamos una política clara en materia ambiental en Entre Ríos”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles 17 de diciembre un conjunto de tres proyectos estratégicos en materia ambiental, que representan un avance significativo hacia un modelo de desarrollo sostenible, con un Estado más eficiente, moderno y con mayor capacidad de control.

Las iniciativas, trabajadas en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por el diputado socialista Juan Manuel Rossi, abordan de manera integral 3 desafíos ambientales de la provincia: cambio climático, gestión de residuos y simplificación de los procedimientos de habilitaciones ambientales.

Uno de los proyectos aprobados fue el Expte. N° 28.345 Política pública de respuesta provincial frente al cambio climático global, impulsada por Rossi junto a la Secretaría de Ambiente. La norma establece un marco legal moderno y estable para enfrentar la crisis climática, institucionalizando una política pública que trascienda las gestiones. Entre sus principales ejes se destacan la elaboración de un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, la creación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático, una estrategia financiera climática y acciones de educación y concientización ambiental. La iniciativa obtuvo sanción y fue girada al Senado.

También obtuvo aprobación en la Cámara baja el Expte. N° 28.728 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que impulsa un cambio de paradigma al derogar la antigua ley 6.260 del año 1978 y modernizar el sistema de evaluación ambiental. La norma crea el Certificado Único Ambiental (CUA), que reemplaza múltiples certificaciones, simplifica trámites, reduce tiempos administrativos y elimina superposiciones normativas. Al mismo tiempo, fortalece el rol del Estado en el control ambiental, incorporando herramientas tecnológicas para la fiscalización, garantizando la participación ciudadana y estableciendo un marco sancionatorio claro. El proyecto fue aprobado y pasó al Senado para su tratamiento.

En la misma sesión, Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley N° 28.852 que habilita la conformación del Parque Ambiental de la Economía Circular del Gran Paraná, una iniciativa regional que ya contaba con sanción del Senado. La ley permite la creación de un consorcio interjurisdiccional entre la Provincia y los municipios del área metropolitana de Paraná, con el objetivo de establecer políticas comunes de tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Con esta iniciativa se pretende avanzar en el cierre de basurales a cielo abierto y minibasurales. Asimismo, el consorcio ambiental buscará reducir la disposición final de residuos y avanzar hacia un modelo basado en la economía circular, la valorización de residuos y la reducción progresiva del impacto ambiental. Con la sanción en Diputados, esta iniciativa parlamentaria ya es ley.

Al respecto, el diputado Juan Manuel Rossi destacó “el compromiso de nuestro gobernador Rogelio Frigerio para que podamos avanzar en la aprobación de estas leyes que son un gran noticia para Entre Ríos en materia ambiental” y, remarcó que “son normas que buscan menos burocracia, una mejor planificación y un abordaje moderno de la compleja problemática ambiental desde un punto de vista económico, social y de salud”.

Con este paquete legislativo, Entre Ríos avanza en la consolidación de políticas ambientales de largo plazo, orientadas a la protección del ambiente, el desarrollo productivo y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.