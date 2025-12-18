Mario Toler: “Necesitamos una reforma laboral que favorezca al productor y al trabajador”

El presidente de la Asociación de Citricultores de Santa Ana, Mario Toler, realizó una exposición en el marco de la última reunión del Consejo de Delegados del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria, donde abordó la situación actual que atraviesan los productores citrícolas, la denominada “industria del juicio” y la necesidad de avanzar en una reforma laboral que beneficie tanto a empleadores como a trabajadores.

〽️En relación a la reforma laboral, Toler explicó que asociaciones de productores e instituciones de Entre Ríos y Corrientes presentaron un proyecto con el objetivo de generar un esquema positivo para todas las partes. “Buscamos solucionar una serie de problemas que afectan al citricultor y también al trabajador, especialmente durante la cosecha, que es la etapa en la que se presentan mayores inconvenientes. Hoy el operario no cuenta con beneficios sociales ni con la posibilidad de realizar aportes para una futura jubilación”, señaló.

Ampliar 🔗