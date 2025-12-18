EFEMÉRIDES CHAMAMECERAS DEL DÍA DE HOY… 17 DE DICIEMBRE DE 1969: FALLECE EN SANTO TOMÉ (CORRIENTES) MARÍA HELENA (MARÍA KALASAKIS – CANTANTE 

EFEMÉRIDES CHAMAMECERAS DEL DÍA DE HOY…

Material extraído de: Fundación Memoria del Chamamé

https://www.fundacionmemoriadelchamame.com/biografia/465/

Hija de un inmigrante griego, la cantante María Kalasakis conocida en el ambiente artístico con el seudónimo de “María Helena” nació en Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires el 4 de agosto de 1946.

De su madre Angélica hereda innatas condiciones para el canto amenizando fiestas familiares y presentándose con su hermana Elena en la “Asociación Helénica Sócrates”.

Siendo adolescente recorre programas de televisión como “Remates musicales” conducido por Roberto Galán, “Sábados circulares” con la conducción de Nicolás “Pipo” Mancera y “Guitarreando” con la conducción de Antonio Carrizo, donde fue galardonada como “mejor voz femenina” y las principales radios de la Capital Federal.

En el año 1965 María Helena se presenta en el “Festival Nacional de la Música del Litoral” realizado en la ciudad de Posadas (Misiones) donde recibió el “Premio revelación”. A partir de entonces el público misionero la “adoptó” como propia lo que le valió el mote de “La novia de Posadas”.

A los 19 años y gracias a la recomendación de Roberto Galán grabó su primer disco para el sello “CBS” que incluyó los temas “Ribereña” y “Canto isleño”. El éxito fue descomunal y a partir de este disco se presenta en los principales festivales del país como Jesús María y Cosquín.

Continúa su vínculo con “CBS” grabando los discos “Presentando a María Helena”, “Consagrada”, “La dulzura de María Helena”, “La canción del adiós” (que sería su último disco) acompañada de notables músicos argentinos como Waldo Belloso, Rubén Durán, José Carli y Oscar Cardozo Ocampo, y también un disco con canciones del “Carnaval Correntino” .

Su repertorio fue esencialmente litoraleño con temas como “Viejo Paraná”, “Sol del litoral”, “Galopera”, “Corrientes es así” y su inolvidable versión del rasguido doble del cantautor misionero Fermín Fierro, “Mi serenata”.

Con su carrera en plena escala ascendente y requerida por todos los escenarios del país, regresando de una actuación María Helena falleció trágicamente en Santo Tomé, Provincia de Corrientes el 17 de diciembre de 1969.