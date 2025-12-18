Avanza un proyecto clave para reducir el riesgo hídrico en Viale!

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Weiss, mantuvo una reunión con el Director General de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos (DGHyOS), Ing. Oscar Hugo Pintos, en la que el funcionario provincial entrego el proyecto elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, denominado “Sistematización del Arroyo Teodoro Ríos”, correspondiente al tramo comprendido entre Av. Presidente Perón y calle Rocamora.

📌 Objetivo del proyecto

La iniciativa tiene como finalidad mejorar el escurrimiento pluvial y mitigar los efectos de desbordes que se producen durante lluvias de alta intensidad, reduciendo el riesgo hídrico sobre las zonas urbanas aledañas.

Este proyecto surge a partir de gestiones impulsadas por el Municipio de Viale ante la DGHyOS, con el objetivo de avanzar en soluciones hidráulicas estructurales que optimicen la capacidad de conducción del arroyo Teodoro Ríos y protejan a los sectores urbanos cercanos.

🏗 Principales intervenciones previstas (aprox. 1.600 m del cauce):

✔ Alcantarilla en Av. Presidente Perón

Reemplazo de la estructura existente por una nueva compuesta por:

• 4 luces centrales de 3,00 m x 3,50 m

• 2 luces laterales de 2,00 m x 3,50 m

✔ Alcantarilla en calle Rocamora

Nueva estructura con:

• 4 luces de 3,00 m x 3,00 m

Incluye la ejecución de un disipador de energía para reducir la velocidad del flujo y evitar procesos erosivos.

✔ Excavación y adecuación del canal a cielo abierto

Sistematización del tramo entre ambas alcantarillas para mejorar la sección hidráulica del cauce, facilitar el escurrimiento de caudales extraordinarios y prevenir desbordes y anegamientos.

💰 Presupuesto estimado:

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $912.376.076,23, y su financiamiento será gestionado ante organismos provinciales y/o nacionales, en el marco de programas destinados a obras hidráulicas y mitigación del riesgo hídrico.

👉 Un paso fundamental en el camino de la planificación y la gestión responsable, para una ciudad más segura y preparada frente a eventos climáticos extremos.