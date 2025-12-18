Susana Medina pidió el archivo de los pedidos de Juicio político en su contra

​A través de un escrito presentado ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la magistrada negó de forma «contundente y terminante» las acusaciones de mal desempeño e ineptitud moral.

​En una jornada clave para el Poder Judicial de la provincia, la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Ester Medina, formalizó su defensa ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político.

El escrito, presentado este martes, responde a una acumulación de denuncias.

​Una defensa «técnica y estratégica»

​Con el patrocinio de sus defensores, los abogados, Andrés Ignacio Bacigalupo y Ladislao Fermín Uzín Olleros, Medina solicitó el rechazo de plano de las denuncias y el archivo de las actuaciones.

En su descargo, la magistrada sostuvo que las acusaciones no logran superar un «mínimo test de admisibilidad» y calificó el proceso como un gasto innecesario de recursos del Estado.

​Los cargos

​La defensa de la vocal abordó uno a uno los puntos críticos señalados por los denunciantes, que incluyen:

​Ausencias e inasistencias: Se le imputan licencias consideradas «excesivas» por capacitación.

​Uso de recursos: Acusaciones sobre el uso indebido de bienes del Estado.

​Faltas éticas: Supuestas violaciones a la Ley Orgánica de Tribunales y a los Principios de Bangalore sobre conducta judicial.

​»Niego en forma contundente y terminante los cargos que se me endilgan», reza el documento, donde además se subraya que sus acciones siempre estuvieron enmarcadas en la normativa vigente y su rol institucional en la Sala n° III del Trabajo.

​

​Como muestra de su disposición al proceso, Medina confirmó que participará de la diligencia agendada para el próximo lunes 22 de diciembre a las 17, aunque solicitó que la misma se realice vía plataforma virtual.

​»Estamos ante imputaciones que no justifican el esfuerzo de esta Comisión, cuyos esfuerzos deben estar destinados a mejor causa», enfatiza el texto presentado ante la diputada Gabriela Mabel Lena, presidenta de la Comisión.

La información fue dada a conocer a Teletipo Digital por el Dr. Uzin Olleros quien también destacó la colaboración con la defensa del Dr. Armesto.