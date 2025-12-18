Se realizará una feria de libros y editoriales entrerrianas en Paraná

La feria La calle de los libros, se llevará a cabo este sábado 20, desde las 18, en calle San Martín, entre Colón y La Paz, de Paraná. Participarán sellos independientes y librerías que ofrecerán un catálogo diverso de libros nuevos y usados para todas las edades. Es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La feria contará con stands y títulos de ficción, no ficción, poesía y narrativa, biografías, periodísticos, históricos, fanzines, entre otros.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró «compartir con público de todas las edades el trabajo de las librerías, editoriales y escritores de la provincia, impulsando también el hábito de la lectura». El objetivo, remarcó, es que quienes circulen por el principal paseo público de la capital entrerriana puedan encontrar en el libro una opción como regalo para la navidad. También, fomentar el trabajo de autores, editores y libreros entrerrianos.

La calle de los libros es parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de ciclos, encuentros y eventos que la Secretaría de Cultura desarrolla en toda la provincia y que abarca las distintas disciplinas artísticas.