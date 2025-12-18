Se conformó una mesa interinstitucional con actores de la cadena frutícola

Concordia fue sede de una mesa de trabajo interinstitucional que tuvo como eje central la regularización del empleo en las producciones frutícolas, especialmente en las tareas de producción, cosecha y empaque.

La iniciativa reunió a legisladores nacionales, autoridades provinciales y municipales, y representantes de las principales cadenas productivas de la región; y los municipios de La Criolla, Estancia Grande, Los Charrúas, Chajarí, Puerto Yeruá, Villa del Rosario, Colonia Ayuí, Federación, Santa Ana, Mocoretá y Juan Pujol.

Institucionalmente, participaron de la organización del encuentro el Ministerio de Desarrollo Económico, la Municipalidad de Concordia, la Federación del Citrus de Entre Ríos, la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, el Clúster del Pecán y la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; valoró la iniciativa y celebró la conformación de este espacio de diálogo: «Esperamos que la reforma que se está proponiendo incluya la mayor cantidad posible de los temas planteados hoy, que nos permitirían avanzar y dar respuesta a una problemática que nos involucra a todos los sectores representados».

El intendente Francisco Azcué señaló que la conformación de la mesa es el resultado de un trabajo sostenido con el sector privado y las instituciones que representan a las distintas cadenas productivas de la región. «Venimos trabajando desde nuestra gestión para acercar propuestas concretas a los legisladores nacionales que van a debatir la Reforma Laboral. Entendemos que es necesaria para que el sector privado decida invertir; hoy esas condiciones no son buenas», afirmó.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Chó, indicó que «la regularización del empleo es una condición indispensable para fortalecer las economías regionales, garantizar derechos laborales y mejorar la competitividad de nuestras producciones frutícolas. Estos espacios nos permiten construir propuestas realistas, acordes a la dinámica productiva y al territorio».

El objetivo de la mesa fue analizar y proponer alternativas para revertir la informalidad laboral, una situación que impacta negativamente tanto en las condiciones de los trabajadores como en las finanzas públicas, al generar competencia desleal con el sector formal y limitar el crecimiento económico y la productividad de las economías regionales.

En ese marco, se resaltó el rol clave de los legisladores nacionales por Entre Ríos, quienes participaron de manera virtual y serán actores centrales en el próximo debate de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.