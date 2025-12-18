Federal presentó en Paraná su Festival Nacional del Chamamé este martes en La Vieja Usina.

Hubo danza y música en vivo con Litoral Mitá, Marcos Pereyra y la Embajada del Festival.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos entregó, en nombre del Gobierno provincial, un decreto que declara al Festival como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: «El Festival de Chamamé es un orgullo entrerriano que tiene que ver con nuestra identidad y con generar trabajo y escenario para nuestros artistas. Estamos muy contentos de acompañarlos, representando al Gobierno provincial, al gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso».

También se entregó una declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico a la Ex Estación del Ferrocarril.

La intendenta de Federal, Alicia Oviedo, dijo que el Festival es «un hecho cultural extraordinario que convoca a miles de turistas y donde se encuentran vecinos y personas del país y otros países».

El secretario de Cultura, Turismo y Deportes de Federal, Flavio Márquez, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos e invitó a disfrutar del Festival. Toda la información sobre el cronograma, entradas y alojamientos, se encuentra en las redes de @federalchamamé

La conducción de la presentación estuvo a cargo de Soledad Castañares y la voz del Festival, Santiago Miguel Rinaldi.

Fechas y grilla

El evento se realizará en Federal del 31 de enero al 8 de febrero. Estarán sobre el escenario: Antonio Tarragó Ros, Monchito Merlo, Miguel Figueroa, Francisco Cuestas, Celeste Figueroa, María Luz Erázun, Los Bofill, Camacho¿s, Juan Carlos Mansilla (fundador de Conjunto Ivotí), Quinteto Cocomarola, Amandayé, Juan Manuel Silveyra, Mateo Villalba, Trébol de Ases, Florencia de Pompert, Espuelas de Plata y Sofía Morales, además de grupos de danzas y otros artistas.

Bajo el lema 50 años de historia, habrá bailantas diurnas y nocturnas, peñas y noches centrales. Organiza la Comisión Central del Festival Nacional del Chamamé.