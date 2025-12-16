La Orquesta Sinfónica se presentó en Concepción del Uruguay ante más de mil personas

Fue este sábado en la Basílica de la Inmaculada Concepción con la interpretación de la 9ª Sinfonía de L.V. Beethoven. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, tuvo la dirección de José Miguel Rodilla como director musical invitado, con la dirección artística de Luis Gorelik.

El programa comenzó con la Obertura de la Novena Sinfonía. Posteriormente, se presentó el cuarto movimiento. Esta parte de la obra contó con la participación del Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay, bajo la preparación coral de Juan Lacava, junto a las voces solistas de Laura Polverini (soprano), Betina Briasco (mezzosoprano), Andrés Mernes (tenor) y Fernando Morello (barítono).

Entre los asistentes se encontraron el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; y la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, y otras autoridades.

Durante el evento, el presidente municipal, en nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, hizo entrega de un documento histórico: el primer disco grabado por el Coro Municipal a Juan Lacava. Posteriormente, se entregó un presente al director musical invitado, José Miguel Rodilla. La viceintendenta Rossana Sosa Zitto, junto a la profesora María del Carmen Petrone, entregó una réplica en miniatura de la Pirámide de Plaza Ramírez. Este obsequio incluye un cuadro del Monumento a las Manos.

El intendente José Lauritto expresó el agradecimiento por la presentación de la Sinfónica y destacó el valor del evento para la ciudad: «Creo que Concepción del Uruguay recordará esta noche porque no es sencillo generar este tipo de espectáculo, que coincidan la orquesta, el coro y algunos de nuestros invitados».

El director invitado, José Miguel Rodilla, nacido en Llíria (Valencia-España), compartió su visión sobre el repertorio interpretado: «Volver aquí ha sido un placer, con una obra con una gran orquesta, con coro y solistas, con la Oda a la Alegría y la última sinfonía de Beethoven. Es un disfrute trabajar este repertorio».

Por su parte, el preparador coral Juan Lacava se refirió a la participación en la obra: «Es la primera vez que tenemos un número tan grande para cantar, con 62 voces, incluyendo seis directores de coro de Concepción y otros integrantes que vinieron a colaborar. Una de las mejores orquestas del país es la de Entre Ríos