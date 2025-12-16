Empresa argentina en Foro Económico Internacional

Integrantes de la empresa argentina Power Trading JM LLC, participarán en el mes de enero del Foro Económico Internacional «América Latina y el Caribe 2026».

Este encuentro es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe bajo el lema «Los líderes que mueven la economía de la región se reúnen en Panamá».

Tendrá lugar en la ciudad capital de ese país los días 28 y 29 de enero del año que viene y se apunta a posicionar a la región en el escenario global.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe envió la invitación a la empresa Argentina para que sus integrantes participen de este importante foro económico a nivel internacional, confirmándose desde la empresa la asistencia a esta convocatoria.