Senado: En Comisiones se analizaron proyectos sobre Código Fiscal y nuevas comunas

Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió al director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para avanzar con el proyecto por el que se modifica el Código Fiscal y la Ley Impositiva. En la reunión de Asuntos Municipales, funcionarios del área dieron aportes para la creación de 22 comunas.

El encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comenzó poco después de las 9, se hizo en la Sala de Reuniones de Comisiones del Senado en el segundo piso de Casa de Gobierno. Presidido por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), participaron Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) y Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos).

El proyecto de ley analizado tiene como autor al Poder Ejecutivo. En el capítulo 1 se detallan las reformas al Código Fiscal, en el capítulo 2 se establecen las modificaciones a la Ley Impositiva Nº 9.622, en tanto en el capítulo 3 se apuntan otras disposiciones. En el mensaje que acompaña la iniciativa se lee que el proyecto de ley tiene por objeto introducir diversas modificaciones al Código Fiscal (T.O. 2022), orientadas a fortalecer la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema tributario provincial, adecuándolo a las actuales condiciones económicas, sociales y administrativas. En la Parte General, se propone la incorporación de la figura del interés punitorio, aplicable a las deudas reclamadas judicialmente, con el fin de sancionar los incumplimientos agravados y resguardar la integridad del crédito fiscal. Asimismo, se modifica el régimen de honorarios de los Procuradores Fiscales, estableciendo que su percepción sólo podrá efectuarse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando el ingreso efectivo de los recursos al Tesoro Provincial. En la Parte Especial, se introducen adecuaciones en distintos tributos.

Ante los senadores se presentó el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, junto al director de Coordinación y Gestión de ATER, Javier Orlando Pereyra, y la asesora Analía Helber. “Es un proyecto que no tiene cambios radicales, son cuestiones de interpretación, cambios en la forma de aplicar determinados artículos” manifestó Korell. En un intercambio con los senadores, los puntos de la iniciativa abordados estuvieron relacionados con la actividad de acopiadores y canjeadores; lo que atañe a la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos; prestadores de servicios de internet; generación y conservación de marcas. Así también se analizó el artículo 15 en cuanto al cuadro de alícuotas, con algunas modificaciones y reducciones de las mismas como los servicios de integradores de aves y porcinos. Se trajo a colación el tema de inmuebles rurales y viviendas suntuosas.

Los integrantes de la Comisión consensuaron algunas modificaciones para mejorar la redacción del proyecto de ley, y en este sentido avanzar con un dictamen para ser tratado en sesión.