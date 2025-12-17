Pesebre 3D en Av. San Martín de Viale

Este fin de semana quedó instalado en Av. San Martín el Pesebre 3D, una escultura tradicional realizada en hierro por el artesano local Sady Grinóvero, creada en el año 2020.

Esta iniciativa se concretó gracias al trabajo conjunto y la participación ciudadana, con la colaboración de vecinos y vecinas que se sumaron a la puesta en valor de esta obra que forma parte de nuestras tradiciones y de la identidad cultural de la ciudad.

Una propuesta que invita a reencontrarnos con el espíritu navideño, el arte local y el compromiso de una comunidad que construye y cuida sus espacios compartidos. 🎄🤝