Dic 15

APERTURA DE SOBRES PARA UNA LICITACIÓN PÚBLICA

Se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 01/2025 para la instalación de cintas transportadoras para planta de Residuos Sólidos Urbanos.

 

🫶🏻 La misma se realizó en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, con la presencia del secretario de gobierno @manuellandra la contadora municipal @romichiecher la jefa del Departamento de Compras Griselda Tricárique, el coordinador del Área de Ambiente municipal @l.jauck el concejal @juantreppo y los representantes de las empresas que participaron.

 

👏🏻 En los próximos días, la Comisión Evaluadora revisará las ofertas presentadas y elaborará un informe que será presentado al Ejecutivo Municipal para la adjudicación.

