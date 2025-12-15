Cerrito: Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante 

El miércoles 10 de diciembre, el Concejo Deliberante de Cerrito llevó adelante una Sesión Extraordinaria, con la participación de 8 ediles sobre un total de 9 que integran el cuerpo.

Durante la sesión, se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria del 12 de noviembre de 2025 y, posteriormente, se realizó la toma de juramento de Florencia Guerrero y Amílcar José Cardoso como Concejales Titulares del Municipio de Cerrito, en representación del Bloque Alianza Juntos por Entre Ríos. Los nuevos ediles asumieron sus funciones tras ser designados por la Junta Electoral Municipal, mediante Resolución N.º 13 del 19 de noviembre de 2025, luego de la dimisión de los concejales Daniel Elías y Teresita Dabín.

Asimismo, fueron aprobadas por unanimidad las siguientes ordenanzas:

✔️ Ordenanza N.º 1175: Código Tributario Municipal 2026.

✔️ Ordenanza N.º 1176: Modificación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos – Ejercicio 2025.

✔️ Ordenanza N.º 1177: Modificación de la Ordenanza N.º 1163.

De este modo, el Concejo Deliberante continúa fortaleciendo su labor institucional y avanzando en decisiones clave para la gestión municipal.