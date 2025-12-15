El Empresario Jorge Miranda Peet, Presidente CEO de Power Trading JM LLC Anuncia el Lanzamiento del Proyecto BIF EXPORT (CICLO 2) en Entre Ríos

Power Trading JM LLC, empresa líder en el sector alimenticio, anuncia el lanzamiento del Proyecto BIF EXPORT (CICLO 2), una inversión estratégica en la producción de carne bovina de alta calidad para exportación.

El proyecto, ubicado en Entre Ríos, aprovecha la calidad del ganado local y las condiciones ideales de la región para producir carne bovina con características ecológicas y saludables, muy valoradas en mercados como la Unión Europea, China y EEUU.

La carne entrerriana y del NEA posee características organolépticas superiores derivadas de su alimentación natural, manejo extensivo y genética adaptada”, destacó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El proyecto se enfoca en la ganadería extensiva con forrajes naturales, condiciones climáticas ideales para la recría a pasto y razas adaptadas al clima local, garantizando sustentabilidad ambiental y cumplimiento con estándares internacionales de exportación.

Estamos comprometidos con la producción de carne de alta calidad, respetando el medio ambiente y las tradiciones de la región”, dijo Jorge Miranda Peet, Presidente y CEO de Power Trading JM LLC.

El Proyecto BIF EXPORT (CICLO 2) es una oportunidad clave para el mercado premium y contribuirá al desarrollo económico de la región.

Sobre Power Trading JM LLC

