La vicegobernadora recorrió la Feria Navideña de Crespo

Alicia Aluani, junto al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, recorrieron la Feria Navideña de la ciudad, un evento que reúne a 80 stands de emprendedores y mantiene abiertos alrededor de 200 comercios durante su desarrollo.

La Feria Navideña de Crespo comenzó este sábado 13 de diciembre y continúa hasta el domingo 14, a partir de las 19, con un recorrido que abarca las principales calles de la ciudad. La actividad es organizada por la Municipalidad de Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de la ciudad.

Durante las jornadas, el público puede recorrer la feria y disfrutar de música en vivo y expresiones artísticas, además de acceder a un punto de control de presión arterial, stands de concientización sobre el uso de pirotecnia y la importancia del reciclaje, y un sector de juegos destinado a las infancias.

Una fiesta tradicional de Crespo

Durante la recorrida, la vicegobernadora brindó diversas entrevistas a medios locales. En ese marco, agradeció a las autoridades locales por la invitación y destacó el valor del encuentro para la comunidad: «Hoy Crespo enciende mucho más que luces: enciende encuentro, comunidad, cercanía y creatividad», expresó.

Asimismo, resaltó que se trata de «una noche llena de alegría, gastronomía y música», y subrayó el acompañamiento del Estado a este tipo de propuestas, ya que «no solo promueven la unión y el festejo de la comunidad, sino que también fortalecen la economía regional».

Aluani valoró especialmente que, en vísperas de navidad, vecinos de la ciudad puedan reunirse en un espacio con una variada oferta comercial, donde emprendedores locales exhiben y comercializan sus productos. En relación con el emprendedurismo, sostuvo que «el desarrollo local es fundamental para las ciudades, los pueblos y para la provincia», y destacó «la apuesta de los crespenses», al considerar que se trata de una experiencia «muy valiosa para que otras ciudades la repliquen».

Además, remarcó la importancia de la cercanía del Estado con la comunidad, y señaló que permite «conocer de primera mano sus necesidades, sus reclamos y en qué se puede colaborar». En ese sentido, afirmó: «Apostamos al esfuerzo y al valor del trabajo, porque creemos que es la única manera de generar oportunidades para el desarrollo de la economía».

Por su parte, el intendente Marcelo Cerutti expresó que la feria «ya es una tradición en la ciudad» y precisó que se trata del sexto año consecutivo en el que se realiza, con la participación de más de 80 emprendedores y el acompañamiento del Centro Comercial local. Además, destacó la presencia de la vicegobernadora, a quien consideró clave «para brindar apoyo a la ciudad y a todos los emprendedores».

«Realmente es una fiesta, con un patio gastronómico muy destacado, entretenimiento para los chicos y música permanente. Una fiesta vivida por toda la ciudad, y que Alicia se haya acercado le da un marco todavía más importante», remarcó Cerutti.

Presencias

Acompañaron además el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; la coordinadora del Senado, Julieta Sosa; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción del municipio, Evangelina Schmidt; y la subdirectora de Empleo y Emprendedurismo de Crespo, Vanina Schrooh