Resultados de la 16ª Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza – Paraná

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza – Paraná tuvo un destacado protagonismo juvenil y un gran marco de público a lo largo de todo el recorrido.

Con apenas 16 años, Lorenzo Rizzi (foto), representante del Club Atlético Estudiantes de Paraná, se consagró ganador de la prueba, firmando una actuación sobresaliente.

Rizzi completó el exigente trazado en un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 29 segundos, demostrando talento, preparación y un notable carácter en una competencia que reunió a casi un centenar de nadadores de diferentes puntos del país, Brasil, Perú y Puerto Rico.

El podio de la general se completó con Marcos Petrucci, quien finalizó en la segunda posición, y Santiago Boviez, que ocupó el tercer lugar, en una definición que confirmó la jerarquía de la prueba.

En la rama femenina, volvió a imponerse Miranda Lescano (4ta de la general), repitiendo el triunfo obtenido en la edición 2024. Con solo 13 años, la joven nadadora realizó una brillante labor, dejando en evidencia su enorme proyección y un futuro prometedor dentro de la disciplina.

Al término de la jornada, Andrés Solioz, organizador del evento y presidente de la Asociación Barrancas del Paraná, expresó su satisfacción por el desarrollo de la competencia y el altura deportiva exhibida por los participantes: “Vivimos una competencia de gran nivel. Estamos muy felices por haber tenido esta jornada extraordinaria, por el nivel de los nadadores y por el acompañamiento de la gente, tanto en el agua como en la llegada”.

Además, Solioz destacó el trabajo de todos los que hicieron posible el evento, resaltando la labor de remeros, enfermeros, prensa y cada integrante de la organización, que contribuyeron al éxito de una jornada deportiva que volvió a posicionar a la maratón como una de las más importantes del calendario regional.