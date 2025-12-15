Salud coordina turnos y traslados para garantizar mamografías a mujeres de Bovril

El Ministerio de Salud de Entre Ríos coordinó turnos, derivaciones y traslados para asegurar que las mujeres de Bovril, en el departamento La Paz, accedan a mamografías, fortaleciendo las acciones de prevención y diagnóstico temprano en la provincia.

En una primera etapa, la Dirección General de Hospitales gestionó 20 turnos para la realización de estudios en el Hospital San Martín de Paraná. Debido al aumento de la demanda, con alrededor de 60 mujeres inscriptas, se dispusieron nuevas alternativas para ampliar la cobertura y garantizar la atención a todas las pacientes. En este marco, la Dirección General de Recursos Materiales organizó la logística y dispuso un minibús para trasladar al primer grupo de mujeres hacia el Hospital San Martín.

El director general de Hospitales, Mauro González, explicó que esta iniciativa responde a la detección de establecimientos que no cuentan con mamógrafo y que se encuentran a muchos kilómetros de los centros que sí poseen este equipamiento. «Lo que estamos haciendo no es solamente impulsar la digitalización, sino también acercar a las pacientes a los dispositivos para que puedan realizarse la mamografía de forma oportuna», indicó.

La directora del Hospital San Miguel de Bovril, Gabriela Lescano, remarcó que «es la primera vez que se implementa este sistema en la localidad y la cantidad de solicitudes superó ampliamente nuestras expectativas. Ante esta situación, se avanzó en coordinación con otro efector para garantizar que todas las mujeres sean atendidas».

Es así que, para dar continuidad a estas acciones, se estableció contacto con la directora del Hospital Dr. Francisco Castaldo de María Grande, Jaquelina Brondi, para programar nuevos estudios destinados a las mujeres que quedaron en lista de espera. Para esos traslados, se solicitará la colaboración de la Municipalidad de Bovril.

Cabe señalar que se articula con los hospitales de Hernandarias, Cerrito, Hasenkamp, Viale y Seguí para la utilización del mamógrafo del Hospital de María Grande, mientras que pacientes de Bovril y Viale son remitidas al Hospital San Martín de Paraná.