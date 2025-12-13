Se realizó ayer la ceremonia previa al 56° aniversario del Túnel Subfluvial

Se realizó ayer la ceremonia previa al 56° aniversario del viaducto, inaugurado el 13 de diciembre de 1969.

Se llevó a cabo en la cabecera entrerriana del enlace y fue presidida por los representantes de Entre Ríos y Santa Fe en la Comisión Administradora de esa entidad interprovincial.

Luego de un emotivo mensaje de bienvenida y de la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la de San Lorenzo, cuya interpretación estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos General Francisco Ramírez, hizo uso de la palabra el representante por la provincia de Entre Ríos en la entidad, Aníbal Vergara.

En primer término, el funcionario entrerriano agradeció la presencia de los allí presentes y manifestó: «El túnel cumple 56 años. No es poco tiempo. El viaducto necesita atención; renovación constante y profunda para poder acompañar la tecnología que día a día avanza a un ritmo vertiginoso. Por eso es importante el acompañamiento que recibimos por parte de ustedes – expresó a los trabajadores – en esta transformación, para dotarlo de 40 años más de vida, manteniendo esta vía de comunicación actualizada a los tiempos de nuestro país y de países vecinos».

Finalmente, el representante del Gobierno de Entre Ríos realizó una evocación a «aquellos hombres que generaron esta obra, porque en momentos difíciles, cuando la Democracia duraba poco, con su tenacidad y convicciones pudieron llevarla adelante».

A su turno, el representante del Gobierno de Santa Fe, Sebastián Barbona, admitió su «inmensa alegría» por compartir esta semana tan especial del Túnel Subfluvial y por todo lo que representa para nuestras provincias. «Hace más de 50 años esta obra unió a Santa Fe y Entre Ríos de una manera que parecía imposible. Hoy sigue siendo un símbolo de encuentro, de trabajo conjunto y de desarrollo para toda la región».

Más adelante, el director santafesino remarcó la importancia que adquiere la planificación, coordinación y decisiones para que el viaducto siga funcionando con la confianza que la gente nos deposita. «Nuestro compromiso es trabajar con una visión clara. Que el túnel este a la altura del presente y del futuro, y que siga siendo un motor para la vida social, productiva, logística, económica de toda la región».

Participaron de la ceremonia, por Santa Fe: el secretario de Transporte y Logística de la provincia, Jorge Henn; el presidente del Ente Administrador del Puerto, Leandro González y el exdirector del Túnel, Lisandro Villar. Por Entre Ríos, en tanto, lo hicieron: la secretaria de Ciencia y Tecnología e Innovación, Eloisa Senkman, el presidente del Ente Región Centro e integración Regional, Jorge Chemes; la directora general del Programa y Promoción Cultural, Natalia Prado, entre funcionarios e invitados.