Columna de opinión: El fusilamiento de Dorrego. Por el historiador Ladislao Uzín Olleros

El 13 de diciembre de 1828 registra una fecha más de las desdichas de nuestra ensangrentada historia, el fusilamiento de Manuel Dorrego en Navarro, Provincia de Buenos Aires.-

Hombre de pensamiento federal, adherente a la concepción de república, fue un leal servidor a la Patria, tanto por su ideario político como por sus aportaciones en las luchas independentistas (participó en las batallas de Salta y Tucumán); le tocó sobrellevar las ominosas consecuencias de los acuerdos de Rivadavia luego de la guerra del Brasil (1825-1828), en los que las Provincias Unidas, empero haber triunfado en los enfrentamientos bélicos, se aceptó la firma del armisticio en Río de Janeiro y en presencia del embajador inglés.-

Gobernando la provincia de Buenos Aires, fue abordado por el representante británico en el Río de la Plata para llevarlo a congraciarse con el régimen colonialista, lo cual Dorrego jamás aceptó y ello fue una de las causas que precipitaron el fatal desenlace. Por entonces, la banca británica era la mayor operadora en el Río de la Plata y lo que no había conseguido con las invasiones de 1806 y 1807, lo iba obteniendo a través de la intriga, el soborno y los cipayos de siempre, que nunca faltan.-

Fue así como se generó la conjura que culminaría con su fusilamiento, encomendando su ejecución a Juan Galo de Lavalle, quien fuera su compañero de armas, y ante la requisitoria de éste que fundamentara tan extrema medida, los conjurados le respondieron que ello era necesario …

El movimiento revolucionario para destituir a Dorrego se inició el 1° de diciembre de 1828.-

Entre los conspiradores más relevantes de la trama figuró Salvador María del Carril, masón, liberal y acólito de Rivadavia, quien le enviara a Lavalle los despachos con la instrucción del fusilamiento, pretendiendo su justificación:

” … hemos estado de acuerdo con la fusilación de Dorrego antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Mire Ud. que este país se fatiga 18 años hace en revoluciones, sin que una de ellas haya producido un escarmiento … En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar, en que se gana hasta la vida de los vencidos … La cuestión me parece de fácil resolución. Si Ud., general, la aborda así, a sangre fría, la decide … la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico … prescindamos del corazón en este caso … si no, habrá Ud. perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra, y no cortará las restantes.”

Es notable el hecho de que esta primera carta no estaba firmada. Logrado su objetivo, volvió a escribirle aconsejándole:

” … es conveniente recoja Ud. una acta del consejo verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un instrumento histórico muy importante … “

Con tan repugnante maniobra justificaba que no se hubiera enjuiciado a Dorrego porque se hubiera necesitado de jueces probos e imparciales ante quienes no podrían jamás demostrar los crímenes y traiciones, inexistentes, que falsamente imputaban a Dorrego para ocultar la conjura.-

Tiempo más tarde, justificaría su accionar afirmando que “si es necesario mentir a la posteridad, se miente …”

Su repugnante accionar sería premiado con altos cargos en Buenos Aires y en ocasión del gobierno de Mitre, nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863–1877).-

Horas antes de su muerte, Dorrego escribió a su esposa: “Mi querida Angelita: En este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué; mas la Providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida: educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego.”

Legó la mayor parte de sus bienes materiales al Estado. Escribió también a Estanislao López, a quien pidió que perdonara a sus perseguidores, para que su muerte no fuera causa de derramamiento de sangre. No obstante, con su ejecución se inició una larga guerra civil. Respecto a Estanislao López había combatido contra el caudillo santafesino quien lo derrotara en la Batalla de Gamonal (septiembre de 1820).-

Fue así como Dorrego fue fusilado, a espaldas de la iglesia del pueblo de Navarro. Sus restos fueron sepultados por el sacerdote Juan José Castañer, quien era primo del desdichado Dorrego; lo asistió espiritualmente en sus últimos momentos.-

Escribiría José Manuel Estrada: “Se dejó matar con la dulzura de un niño, él que había tenido dentro del pecho todos los volcanes de la pasión. Supo vivir como los héroes y morir como los mártires.”

Los restos de Manuel Dorrego descansan en el cementerio de la Recoleta.-

A partir de su muerte, Lavalle no obtendría nunca más un triunfo en batalla; el héroe de Riobamba, Pichincha, Bacacay e Ituzaingó, jamás pudo recuperarse de las huellas que dejaron en su espíritu esa injusta ejecución que lo tuvo como principal protagonista. Moriría trágicamente en octubre de 1841, atravesado por una bala. Sus leales huyeron con el cuerpo para que no cayera en poder de sus enemigos. En la localidad de Huacalera (pequeña población de la puna jujeña) descarnaron el cadáver; las partes blandas las enterraron cerca de una capilla; el corazón lo colocaron en una vasija con aguardiente; lavaron sus huesos que fueron puestos en una caja con arena seca; su cabeza en un recipiente con miel para facilitar su manejo y evitar que cayera en manos del enemigo. Así, cabalgando con los restos de su general, llegaron a Potosí (Bolivía), donde fueron recibidos con honores por el gobierno y finalmente inhumados.-

Ambos, Dorrego y Lavalle, patriotas y compañeros de armas, murieron en condiciones de tragedia, víctimas de conjuras y traiciones que han enlutado con baños de sangre la historia de la Patria.-

Ladislao Fermín UZÍN OLLEROS