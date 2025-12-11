Presencia entrerriana en el Encuentro Federal de Producción Orgánica

Empresarios y emprendedores participaron del Encuentro Federal de Producción Orgánica que se concretó en Buenos Aires. En tal ámbito se expresó el trabajo sostenido que se encara en la provincia para promover y consolidar la actividad.

Durante la jornada se realizó la III Edición de los Premios «Argentina Orgánica», que reconoce a empresas, proyectos y trayectorias destacadas del sector. La responsable del Área de Producción Orgánica de Entre Ríos, María Inés Moreira, integró el jurado evaluador, subrayando el fortalecimiento institucional y el acompañamiento provincial al desarrollo productivo.

Las Rondas de Negocios Nacionales permitieron concretar más de 110 reuniones entre empresas y compradores, reflejando el dinamismo del mercado orgánico argentino. En este marco, el conversatorio «Mercados y Retails» contó con la participación del entrerriano Gabriel Berutti, de la firma Hierbas del Oasis -departamento Uruguay-, quien expuso sobre estrategias comerciales y experiencias de consumo consciente.

El Show Gastronómico se destacó con la presencia de la empresa Pampas Organic, cuya producción de arroz orgánico se encuentra en gran parte en campos entrerrianos, particularmente en San Salvador. Su intervención reafirmó el posicionamiento de la provincia como referente en este rubro. Asimismo, participó la productora vitivinícola Teresa Lugea Courault, de Antelo -departamento Victoria- e integrante del Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica, quien compartió experiencias sobre posicionamiento de marcas, consumo consciente y desafíos actuales en los canales de comercialización.

En paralelo, la Ronda Internacional de Negocios de Alimentos Orgánicos 2025 reunió a 44 empresas de 11 provincias y alcanzó un 89 por ciento de efectividad en 70 reuniones con compradores de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos. Entre Ríos estuvo representada por la empresa Carmabe S.A., fortaleciendo su inserción en mercados externos.

Las actividades se desarrollaron en el Salón Auditorio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y fueron impulsadas desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En el marco del Día de la Producción Orgánica, municipios entrerrianos participaron a través de la Red Ecológica de Municipios de Entre Ríos (Remer), junto a operadores de toda la provincia que impulsaron diversas acciones de difusión, reforzando la visibilización territorial y el carácter federal del sector.