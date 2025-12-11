COOPAR realizó su cena de fin de año y reconoció la trayectoria de Antonio Nievas

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) llevó adelante su tradicional Cena de Fin de Año el pasado domingo 7 de diciembre, en vísperas del feriado, con la participación de empleados, consejeros y colaboradores de todas las áreas de la institución.

Durante el encuentro, se realizó un emotivo reconocimiento al señor Antonio Nievas, quien durante 18 años fue el responsable de preparar la tradicional carne con cuero, chorizos y otros platos típicos que acompañaron los eventos cooperativos.

Su dedicación y compromiso fueron destacados con la entrega de un presente institucional.

La velada contó con la actuación del grupo “Daniela y El Ritmo” de Nogoyá, además de DJ y servicio gastronómico. También se dio la bienvenida a los nuevos empleados que se incorporaron recientemente a la cooperativa.

Palabras del Presidente de COOPAR, Gonzalo Salgado

El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Salgado, expresó un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al equipo de trabajo:

“Muchísimas gracias a todos los presentes. Quisiera agradecer especialmente a todo el staff de la cooperativa. Hemos tenido un año muy bueno y esto se debe a la tarea de todos ustedes en las dependencias de la cooperativa: granja Reynafé, semillero, asesoramiento agronómico, administración, pulverización y en todos los ámbitos de la institución.”

Salgado también destacó el esfuerzo de quienes prepararon el espacio para la celebración:

“Quiero agradecer a quienes hicieron posible este evento, que trabajaron un montón para que esto salga bien. Este es un lugar que usamos para guardar semillas, así que hubo que adaptarlo especialmente.”

Respecto al cierre del año productivo, señaló:

“Arrancamos el año muy bien; actualmente venimos con una cosecha de trigo muy buena y el maíz se presenta espectacular. La siembra de soja ha sido un poquito complicada, pero somos optimistas y creemos que van a poder terminar de sembrar. Seguimos trabajando juntos el año que viene.”

El encuentro finalizó con un brindis:

“Que tengan una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.”