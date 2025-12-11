ASES de 3200 Concordia: Llega el clásico de fin de año que fusiona deporte y arte

El viernes 19 la costanera de Concordia recibirá una vez más a la gran fiesta del deporte de esa ciudad. “Ases de 3200” celebrará su quinta edición en el Concordia Tenis Club – Cervecería Popelka con shows en vivo y otras actividades. Las entradas ya están a la venta.

Más grande que nunca

Este 2025, el retorno a la costanera promete superar todo lo visto hasta la fecha. El nacimiento reciente de la sección “3200 Cultura” anticipa una quinta edición cargada de intervenciones artísticas y sorpresas que van mucho más allá de lo meramente deportivo.

“Ases de 3200” es una iniciativa del equipo periodístico de “3200”, el medio de comunicación que difunde el deporte y el arte de Concordia a través de su página web, redes sociales, su programa semanal en FM 88.7 Oíd Mortales Radio y su canal en Youtube. Es la celebración del encuentro, un agasajo a los protagonistas del deporte y la cultura y un cierre de año perfecto.

Reservá tu entrada

Este 19 de diciembre, además de la entrega de reconocimientos a los deportistas más destacados del año, que incluiré el reconocimiento individual y a clubes e instituciones deportivos, como también por segunda vez la entrega del “As de Concordia” (distinción que llega por el voto de los mismos deportistas), habrá música en vivo con las presentaciones de Edgardo Rubinich & Stella Moreira y el cierre con Maniquí.

Es por eso que están a la venta las entradas a $10.000 que pueden adquirirse de manera física en los locales de Popelka (Urquiza 1215 y en el Concordia Tenis Club) o también de manera online comunicándose con @3200deportes en Instagram o a través del link de Más Entrada. Capacidad limitad.

https://www.masentrada.com/events/ases-de-3200

“La organización busca potenciar al máximo esa fusión de mundos para ofrecer una noche memorable. El escenario de Concordia Tenis Club y Cervecería Popelka garantizan un cierre de año inolvidable, donde el arte y el deporte volverán a darse la mano para celebrar el talento local”, destacaron los organizadores.

Las fiestas anteriores

Vale recordar que, con el paso del tiempo, este encuentro logró algo difícil: mezclar la competencia deportiva con expresiones artísticas y culturales de primer nivel. La gala inaugural de diciembre de 2021, en el Concordia Tenis Club, marcó el rumbo con una propuesta diferente. Las distinciones entregadas no eran trofeos comunes, sino piezas únicas obra del artista Jorge Zárate.

El cierre musical tuvo un toque especial a cargo de Sawabona Shikoba, banda que ya conocía el show de 3200 tras su paso por la presentación del medio en marzo de aquel año. La sorpresa llegó en el final, cuando la deportista premiada Ana Luz Sarli subió al escenario para cantar junto al grupo, en una clara muestra de la comunión entre las disciplinas.

Un año después, la segunda edición se vivió bajo la reciente victoria argentina en Qatar. Bautizada como una “noche mágica”, la velada contó con el ritmo de la banda local Bicho Raro. Cabe resaltar que el evento comenzó con los trucos de magia del mago Luis Garcilazo.

El arte visual también tuvo su espacio central gracias a Jorge Zárate, quien realizó una pintura en vivo de Lionel Messi con la copa que atrajo todas las miradas. Además, la estética del evento acompañó la fiebre mundialista a través de diseños que retrataron a cada ganador con su propia figurita coleccionable.

Para el tercer capítulo, en 2023, la organización optó por una ubicación céntrica en calle Urquiza. Fue el momento ideal para fortalecer los lazos entre la comunidad deportiva. Dirigentes, entrenadores, atletas y el intendente de la ciudad compartieron una cena que sirvió para afianzar el sentido de pertenencia. Si bien el despliegue artístico fue menor en comparación a otros años, la esencia del encuentro se mantuvo intacta y preparó el terreno para la gran expansión cultural que vendría después.

La gala de 2024, en la concesionaria Folmer Renault ubicada en avenida Eva Perón, elevó la apuesta con un verdadero festival cultural multidisciplinario. El tango se hizo presente con la elegancia de María Gisela Penco y Lucas Schonfeld, mientras que la voz de Sol Fransoi aportó el clima necesario.

El arte volvió a brillar con una obra conjunta entre Jorge Zárate y Mauro Sánchez que realizaron un cuadro horizontal del logo de 3200. Al finalizar, el DJ Luis Carballo con el catering exclusivo de Creaciones Gastronómicas y una degustación de vinos de Finca Fénix completaron una experiencia sensorial que abarcó todos los gustos.