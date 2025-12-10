Nueva subasta pública de terrenos municipales en Aranguren

La Municipalidad de Aranguren informa que mañana jueves 11 de diciembre, a las 9:30, se realizará una nueva subasta pública de terrenos municipales en la Casa del Bicentenario.

El procedimiento estará a cargo del martillero público Héctor Rubén Gobatto.

El Presidente Municipal, Luis Horacio Siebenlist, brindó detalles en el programa Mi Gente (Canal 6 RCV) y destacó que esta instancia “es una oportunidad concreta para que más familias y vecinos puedan acceder a un terreno y proyectar su vivienda”.

Precio accesible y beneficios para residentes

Durante la entrevista, el Intendente remarcó que:

El valor base de cada lote es de USD 10.000.

Los residentes locales cuentan con un 10% de descuento.

Ya se han vendido 4 terrenos durante el año y quedan 14 disponibles en el primer loteo.

“Creemos que es un precio más que razonable. Queremos que quienes deseen invertir o proyectar su vivienda encuentren en Aranguren una posibilidad real”, expresó Siebenlist.

Terrenos con servicios instalados y obras en marcha

El Presidente Municipal subrayó que los terrenos ya cuentan con agua y cloacas, y que la obra eléctrica está en ejecución avanzando a buen ritmo, lo que habilita la “luz de obra” para quienes deseen comenzar a construir inmediatamente.

“Hemos cancelado prácticamente la obra con la Cooperativa San Martín, por lo que la provisión de energía está garantizada. Quienes inviertan pueden tener tranquilidad de que los servicios básicos están resueltos”, indicó.

Además, se ejecutarán tareas de:

· Afirmado y adecuación de calles.

· Veredas y accesos.

· Forestación y mejoras generales en el predio.

“Queremos que quienes inviertan sepan que estarán en un lugar muy bonito, con servicios y con una proyección de mejora permanente”, agregó.

Un sector en transformación

Siebenlist también mencionó que la zona ya muestra un cambio significativo a partir de la reciente inauguración de la doble mano de Avenida Victoria.

“Ha mejorado sustancialmente el tránsito y la circulación. Muchos vecinos nos han expresado su alegría por cómo se está transformando ese sector”, señaló.

Temporada de verano y uso social de los espacios públicos

El Intendente celebró la apertura de la temporada de verano 2025-2026, destacando la concurrencia al natatorio y el creciente uso de los quinchos municipales.

“La gente lo ha tomado como propio. Se trabaja para que la comunidad disfrute de estos espacios. Nos alegra ver familias, jóvenes y adultos compartiendo el lugar.”

Receso administrativo municipal

Finalmente, Siebenlist informó que el receso administrativo se desarrollará del 5 al 23 de enero, manteniendo activos los servicios esenciales:

· Recolección de residuos.

· Riego.

· Funcionamiento del natatorio.

· Atención de colonia de vacaciones.

· Guardias de la parte eléctrica y mantenimiento de espacios públicos.

Información para interesados en la subasta

📍 Lugar: Casa del Bicentenario

📅 Fecha: Jueves 11 de diciembre

⏰ Horario: 9:30 Hs

💰 Precio base: USD 10.000

🏡 Descuento: 10% para residentes de Aranguren

📞 Consultas: en Mesa de Entradas del Municipio o con personal de Obras Públicas, Secretaría de Gobierno y Asesoría Legal.