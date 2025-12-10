Se accidentó el intendente de Colón en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, sufrió un accidente vial en Brasil mientras realizaba “un viaje oficial acompañado por su familia”, según se desprende del comunicado difundido por la municipalidad que publicó El Entre Ríos de es ciudad entrerriana.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando se desplazaba por una ruta del vecino país “bajo una lluvia torrencial”, aunque se desconocen mayores detalles del episodio y si hubo otros vehículos involucrados.

De acuerdo con la información oficial, la esposa del presidente municipal y secretaria privada de la Intendencia, Gimena Bordet, “fue intervenida quirúrgicamente y fue trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, encontrándose en estado reservado”.

Además, una de sus hijas, menor de edad, “se encuentra a la espera de una intervención”. En tanto, “José Luis y el resto de la familia se encuentra fuera de peligro”, dice el aviso oficial.