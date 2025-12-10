Dani Arcucci llega el sábado a Hernández

El reconocido periodista y biógrafo de Diego Armando Maradona, Dani Arcucci, estará en Hernández el próximo sábado 13 de diciembre para celebrar el primer aniversario del mural en mosaiquismo más grande del país en honor a Maradona y a su vez, presentar el libro “Jamás me voy a olvidar”, donde Maradona revive en primera persona la hazaña histórica del Mundial de México ’86.

Una privilegiada oportunidad para entender al Diego más allá de la cancha con quien Arcucci forjó su vínculo durante 34 años.

Te esperamos el sábado a las 19.30 en Plaza Parque Urquiza