Villa Urquiza será sede del lanzamiento oficial de la temporada de verano en Entre Ríos

El lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026 se realizará mañana jueves 11 de diciembre, desde las 18, en el Muelle Histórico y la explanada de la playa municipal de Villa Urquiza, a orillas del río Paraná, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo, llevará adelante en Villa Urquiza el acto, que marcará el inicio formal del período estival en la provincia y reunirá a representantes institucionales de todo el territorio. La actividad se desarrollará entre las 18 y las 22.30, en un espacio emblemático de la Microrregión Río Nativo, sobre la costa del río Paraná.

El evento contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Turismo, Jorge Satto; intendentes; autoridades provinciales y municipales; y referentes del sector turístico. También acompañará la jornada la mascota de la campaña provincial: el carpincho, ícono de la identidad entrerriana.

El acto en Villa Urquiza se realizará luego del lanzamiento concretado el viernes 28 de noviembre en Buenos Aires, donde la provincia presentó “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, una campaña innovadora, generada íntegramente con inteligencia artificial, que guiará la estrategia de promoción turística. Con esta instancia en territorio entrerriano, la temporada quedará oficialmente inaugurada en la provincia.

Durante la tarde y la noche se desarrollarán intervenciones institucionales, presentaciones de la oferta turística, espectáculos artísticos y acciones vinculadas a la seguridad. Todo el dispositivo busca dar visibilidad al trabajo conjunto entre municipios, sector privado y Estado provincial para fortalecer la llegada de visitantes a Entre Ríos.