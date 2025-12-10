✔️ *ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FARER

Este viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una nueva Asamblea General Ordinaria y reunión del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) en la Sociedad Rural La Paz.

* 15:00 h | Asamblea General Ordinaria. Lectura y Consideración de Memoria y Balance. Elección de la Nueva Mesa Directiva.

* 16:00 h | Reunión del Consejo Directivo.

Seguimos defendiendo y fortaleciendo la producción entrerriana, apostando al crecimiento y al bienestar de nuestros productores 💪🌱🐂🚜 🌾 🐄

#SomosFARER