Senado: En Comisiones se analizaron proyectos relacionados a justicia, salud y ambiente

Los senadores miembros de Legislación General, Salud Pública y Drogadicción, Presupuesto y Hacienda, y Ambiente y Desarrollo Sustentable, avanzaron este martes por la mañana con varias iniciativas legislativas para las cuales recibieron invitados que dieron sus aportes

Juzgado para Feliciano

A partir de la hora 9, en la Sala de Comisiones segundo piso de Casa de Gobierno, los integrantes de la Comisión de Legislación General abordaron un proyecto de ley, presentado por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) para la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.

Quien encabeza la Comisión, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), dio la palabra a la autora de la iniciativa. Domínguez señaló que se trata “de una preocupación que tenía hace tiempo, una necesidad urgente por la cantidad de causas; es mucha la demanda para que la justicia llegue donde debe llegar y que sea más ágil”. En cuanto a lo económico manifestó que la puesta en marcha solo implicaría dos cargos.

Para este proyecto de ley fueron invitados a dar su aporte el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Leonardo Portela, y el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro. “Estuvimos viendo el proyecto y lo acompañamos”, dijo en primer término Portela. Luego de mencionar que conoce la realidad del lugar y realizar una sugerencia para mejorar lo relacionado al área laboral, el presidente del STJ dijo que el texto “es saludable y justo”.

Por su parte Maneiro manifestó que la posición de la Secretaría es “acompañar la iniciativa”. Asimismo, habló del incremento de causas judiciales y estimó que en Feliciano se irá paulatinamente con el tiempo dotando de personal al Juzgado.

También estuvo presente en la Comisión, el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos).

Salud mental

Posteriormente se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Legislación General. Presidida por Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos) y Nancy Miranda, se dio tratamiento en primer lugar a un proyecto presentado por el senador Martín Oliva, por el cual se declara la Emergencia en Salud Mental en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos por el plazo de 2 (dos) años, prorrogable por única vez. La emergencia se fundamenta en el reconocimiento de una epidemia social de salud mental, con impacto sostenido y transversal. Se establece que el Poder Ejecutivo podrá reasignar partidas, contratar personal, establecer convenios urgentes y crear dispositivos comunitarios en zonas críticas.

Asimismo, se crea la Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, en reemplazo de la Comisión Interministerial Provincial de Salud Mental (COPRISMA), creada por Decreto N° 418/22 del Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar un abordaje integral, interdisciplinario y basado en derechos humanos para la promoción, prevención, asistencia y recuperación en salud mental en la provincia. Esta red será implementada en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, su Decreto Reglamentario N°603/2013, y la Ley Provincial N° 10.445, asegurando la integración de servicios públicos, comunitarios y de la sociedad civil.

Para esta iniciativa fueron invitados referentes de instituciones. Desde la Mesa por la Salud Mental en Entre Ríos estuvo presente Sandra Cislaghi; por la ONG Suma de Voluntades, Anabella Albornoz; así también las profesionales Ayelén Lambert, y representando a Santa Elena, Nuria Vega.

Cislaghi celebró la apertura del diálogo y lo catalogó como “un día histórico”. “Entre Ríos está viviendo una emergencia de salud mental gravísima”, apuntó, tras lo cual aclaró que si bien la provincia no cuenta con estadísticas, “las cifras son escalofriantes, como tener la tasa más alta de todo el país en suicidio, el doble de la media nacional”. Hizo hincapié en los consumos de droga que comienzan a la edad de 8 y 9 años, y en el colapso del sistema de salud. “Esto nos tiene que interpelar para implementar políticas públicas y tener una red para trabajar en toda la provincia, con prevención y promoción a largo plazo”.

Albornoz por su parte dio un panorama de los barrios periféricos de la capital entrerriana, donde de 10 casos judiciales 9 se relacionan con adicciones, donde nacen niños intoxicados, donde de cada 10 niños, los 10 tienen en su contexto problemas de adicciones, donde las cárceles están pobladas de chicos enfermos, donde el narcotráfico aumenta. La referente de la ONG dijo ante los senadores que “necesitamos políticas integrales a largo plazo, para trabajar de manera articulada, donde esta ley abre una puerta en defensa de las infancias”.

Lambert desarrolló algunos objetivos plasmados en distintos artículos del proyecto, como la creación de un observatorio, y de un programa en el ámbito educativo. Vega por su parte describió la difícil situación que atraviesan en poblaciones más alejadas de nuestra provincia, donde no acceden a profesionales en la materia.

Otros proyectos de salud

Se contempló además un proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se declara el día 17 de septiembre de cada año como “Día Provincial de la Seguridad del Paciente” en la Provincia de Entre Ríos, en adhesión al “Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es promover la concientización, la responsabilidad y la prevención en materia de atención médica, priorizando la seguridad y el bienestar de los pacientes en los servicios de salud. Se establece que, en el mes de septiembre, las instituciones públicas y privadas de salud de la provincia desarrollarán acciones tales como difusión de material informativo, jornadas de capacitación y sensibilización, campañas educativas, etc.

Además, se abordó otro proyecto con media sanción, por el que la provincia de Entre Ríos adhiere al marco regulatorio de la Ley Nacional Nº 26.529, sancionada el 21 de octubre de 2009 y sus modificatorias Ley Nº 26.742 y Ley Nº 26.812, sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Se promoverá la capacitación de los profesionales de la salud en la provincia sobre los principios y disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.529 y sus modificatorias. En tanto se garantizará la difusión de los derechos del paciente entre los ciudadanos de la provincia, mediante campañas de comunicación y materiales educativos.

Por último se tuvo en cuenta la iniciativa con media sanción de Diputados, por el cual se declara el día 7 de septiembre de cada año como Día Provincial de Concientización de la enfermedad de Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker. El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos promoverá acciones de visibilización relacionadas con esta causa. Siempre que sea factible, iluminará la fachada de su edificio con luz roja, símbolo internacional de la lucha contra la enfermedad o se implementarán distintivos alusivos, como también campañas de difusión y concientización sobre esta patología y la necesidad de detección temprana.

Presentes en la Comisión estuvieron los senadores Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación -Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia- Juntos por Entre Ríos), y Gustavo Vergara.

Profesionales de salud

A la hora 11 se reunieron los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Drogadicción, con quienes forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se analizó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre una serie de reformas al Régimen Jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria (Ley Nº 9892). Con 15 artículos, establece los cargos de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria que se dividen en Cargos de Titularidad Estable Concursables y Cargos Jerarquizados de Titularidad Transitoria Concursables. Asimismo, estipula la carga horaria para cada cargo y tramo de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria en los establecimientos asistenciales pertenecientes al Ministerio de Salud.

Para desarrollar los alcances de la iniciativa, se hicieron presentes el secretario de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, junto a gran parte del equipo del Ministerio, como la coordinadora general de Gestión ministerial, Ana Gabriela Diez; el director General de Hospitales, Mauro González, entre otros funcionarios.

Valentinuz hizo hincapié en que la prioridad es la modificación de la Ley 9892 que tiene “problemas estructurales, tiene 15 años y ha quedado atrasada, y ha funcionado sin reglamentación”. El secretario de Salud indicó que “la modificación propuesta ordena el régimen donde se incorporan nuevas carreras que no estaban contempladas”. También resaltó que con la reforma “se ofrecen criterios claros en cuanto a las cargas horarias”.

En el intercambio con los senadores, se habló de la falta de médicos y los sueldos bajos, sobre los requisitos para concursar cargos jerárquicos, y de la estructura de cargos en cuanto al reordenamiento escalafonario. Así también sobre la telemedicina que está en camino de implementarse en la provincia.

Presentes en esta reunión conjunta estuvieron Gustavo Vergara y Hernán Méndez, presidentes de ambas Comisiones, junto a los senadores Berthet, Miranda, Cozzi, Favre, Otaegui, Silva, Dal Molin y Domínguez.

Ambiente

Al mediodía tuvo lugar un encuentro de trabajo conjunto entre Legislación General, y Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Las senadoras que encabezan las Comisiones, Miranda y Cozzi, dieron la palabra al director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza.

En primer lugar se contempló un proyecto del Poder Ejecutivo que cuenta con media sanción de Diputados, donde se declara Área Natural Protegida, en la modalidad Reserva de Usos Múltiples, al establecimiento “Les Amis”, ubicado en el área del Centro Rural de Población Enrique Carbó, Distrito Cuchilla Redonda, Departamento Gualeguaychú, con una superficie total de 129 Has. El funcionario explicó a los legisladores la iniciativa que surge de un privado, por la cual “estamos beneficiando la conservación del ambiente”.

Por otro lado, se avanzó en un proyecto con media sanción por el cual se declara Monumento Natural a la palmera Yatay (Butia Yatay), conforme lo establece la Ley 10.479 de Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Asimismo, se instituye el día 13 de marzo de cada año como Día Provincial de la Palmera Yatay y de los palmares butiazales. Aceñolaza manifestó que “no hay foto de la provincia que no tenga una palmera Yatay”, por lo que “es justo su reconocimiento como monumento natural”. En cuanto al proyecto señaló que se fortalecerá su protección, más en estos momentos donde se encuentran en alerta por un insecto que ataca a las palmas.

Participaron del encuentro los senadores Méndez, Vergara, Favre, Dal Molín, Domínguez y Silva.